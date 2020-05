Reproducción asistida: El camino a una nueva ‘normalidad’

REDACCIÓN L2

Santo Domingo, RD

A mediados de mar­zo, como conse­cuencia de la pro­pagación del virus SARS-CoV-2, orga­nismos internacionales recomen­daron a los centros de reproduc­ción humana asistida detener sus tratamientos. Esto implicaba no iniciar nuevos ciclos, concluir los que ya se habían iniciado, no transferir embriones en fresco y continuar solo con los casos de parejas que, como las que debían encarar un proceso de quimio o radioterapia, no tenían el tiempo a su favor.

La paralización de los trata­mientos de fertilidad respondía a dos estrategias específicas, dice Víctor Montes de Oca, ginecólo­go-obstetra especialista en repro­ducción humana. En primer lu­gar, se tomó en cuenta la falta de conocimiento respecto al com­portamiento del nuevo virus so­bre gametos, feto y gestante; en segundo lugar, se buscaba prio­rizar la atención en las probables emergencias para evitar el colap­so del sistema de salud.

“En estos dos meses algo he­mos aprendido, aunque nunca podemos decir que estamos cien por ciento seguros con relación al COVID-19”, dice el médico res­pecto a la forma en que el corona­virus incide en el proceso de em­barazo.

Hasta el momento, señala, no existe evidencia de la transmisión del virus de forma vertical. Ade­más, los resultados neonatales han sido “muy buenos”.

“Con los datos obtenidos hasta el momento parecería no haber la presencia del virus en líquido se­minal, líquido folicular y game­tos”, añade Montes de Oca, direc­tor del centro Profert.

Estos hallazgos se refieren a embarazos obtenidos de forma natural, pero Montes de Oca con­sidera que podrían extrapolarse a la reproducción asistida.

Reapertura

Los organismos internaciona­les que trazan pautas para la re­producción asistida han comen­zado a liberalizar consultas y procedimientos diagnósticos.

Ahora, de acuerdo con Montes de Oca, hay que redefinir el con­cepto de “normal”. La nueva nor­malidad debería incluir medidas como uso obligatorio de mascari­llas, puntualidad de las citas mé­dicas (y evitar asistir a las citas con compañía), lavado frecuen­te de manos, envío de cuestiona­rios previo a la cita para saber de la presencia de síntomas que aler­tarían de una posible infección, y toma la temperatura corporal mediante pirómetros digitales antes de entrar al centro.

El equipo debe respetar hora­rios, evitar la aglomeración de personas en el área de espera, respetar el espacio entre perso­nas, velar por la limpieza y des­infección de superficies, tratar de evitar el intercambio de papeles, recetas y monedas, valorar el in­tervalo de las consultas de retor­no, y tratar de que los resultados sean discutidos mediante men­sajería, correo electrónico o cual­quier otra vía electrónica.

Información.

En el consentimiento informado para tratamientos de reproducción asistida, Víctor Montes de Oca sugiere incluir datos actualizados en relación a la enfermedad por coronavirus.