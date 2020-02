¿Qué se celebra este 6 de febrero?

Este jueves 6 de febrero se celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, con el objetivo de mejorar las campañas de sensibilización y tomar medidas concretas contra esta práctica.

La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Es practicada en algunos países de Asia y América Latina. Además, persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.

Las Naciones Unidas luchan por su erradicación para el año 2030, como parte del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5.

Además

En un 6 de febrero, pero de 1945, hace 75 años, nace en Jamaica Bob Marley, la primera estrella global de la música popular surgida del tercer mundo y el gran embajador del reggae gracias a temas eternos como "No Woman, no Cry", "Could you Be Loved", "Get up, Stand up" o "Is This Love". Marley mostró en sus canciones, tanto en su carrera en solitario como acompañado por The Wailers, un tono espiritual y humanista que cautivó a millones de aficionados hasta su muerte por cáncer a los 36 años.

Otras Efemérides

1904.- Japón rompe relaciones diplomáticas con Rusia por la rivalidad existente entre ambos estados por el control de Corea y Manchuria.

1912.- Se publica en Colombia el primer número del periódico "El Colombiano".

1920.- Estreno en París de "El sombrero de tres picos", de Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso.

1921.- En Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su primer largometraje, The Kid (El Chico).

1922.- El arzobispo de Milán, Achile Ratti, es elegido papa y adoptó el nombre de Pío XI. Sucedió a Benedicto XV.

1941.- Adolf Hitler encarga al general Erwin Rommel el mando del Afrika Korps, las tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África.

1952.- Isabel II se convierte en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI a los 57 años.

1958.- Se estrella en Múnich (Alemania) el avión de la British European Airways en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United que regresaba de Belgrado de jugar con el Estrella Roja. Fallecieron 23 personas entre ellos 8 jugadores de la plantilla.

1989.- Abandonan Afganistán 30.000 soldados soviéticos, en la segunda fase de la retirada prevista por los Acuerdos de Ginebra firmados entre Pakistán y Afganistán en abril de 1988.

2011.- La NASA presenta por primera vez imágenes de la superficie solar y su atmósfera.

2015.- Canadá legaliza el suicidio asistido médico para enfermos terminales.

2018.- La empresa estadounidense Space-X lanza al espacio el cohete Falcon Heavy, el más potente del mundo.

NACIMIENTOS

1911.- Ronald Reagan, actor, expresidente de EEUU.

1917.- Zsa Zsa Gabor, actriz estadounidense, de origen húngaro.

1932.- François Truffaut, director francés de cine.

1950.- Natalie Cole, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1916.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1918.- Gustav Klimt, pintor austriaco.

1984.- Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27.

1991.- María Zambrano, escritora y filósofa española.

2012.- Antoni Tapies, pintor y escultor español.