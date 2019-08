Orgasmo femenino: esto es lo que debes saber

Venez Gafer

Santo Domingo

1- La sexóloga Heydi Camilo define el orgasmo como la máxima sensación de placer y plenitud que experimenta una persona dentro de un vínculo sexual. ‘‘Cuando se habla de orgasmo se refiere a la tercera fase dentro del proceso de una relación íntima. Primero el deseo, segundo, la excitación y tercero, el orgasmo’’.

2- En la definición clásica de orgasmo femenino se expone que es un pico sensorial, variable y transitorio, de intenso placer que crea un estado de bienestar; como si fuese un tipo de descarga explosiva de tensiones neuromusculares, acompañado de una sensación variable de placer intenso.

3- Orgasmo femenino vs orgasmo masculino. Camilo aclara que las mujeres funcionan en tiempos distintos a los hombres. Ellos son, en cuanto a respuesta sexual, más rápidos, ya que su excitación es más visual. La mujer es más de tacto, oído, de roce, de palabras; es decir, no necesariamente la mujer se estimula sexualmente con ver la imagen del hombre.

4- Las mujeres, tal como amplía Heidy, pueden experimentar varios tipos de orgasmos. ‘‘Está la mujer ‘‘monorgásmica’’ que es aquella que llega a un orgasmo y se siente completa, satisfecha y plena”.

5- Está la mujer que puede tener orgasmos secuenciales; llega al clímax y se siente satisfecha y luego de un rato de descanso, trata de conseguir otro.

6- ‘‘Y está la ‘multiorgásmica’, la que experimenta varios en un solo momento o encuentro sexual’’, según explica la psicóloga y sexóloga Heydi. Ahora bien: ¿la mujer multiorgásmica nace o se hace? Al respecto, Francisca Molero, una sexóloga de Barcelona, deduce que cualquier mujer puede ser multiorgásmica, solo hay que aprender.

7- Eso sí, la sexóloga española aclara que el orgasmo múltiple requiere de un entrenamiento que favorezca la respuesta sexual. Además, reconoce que depende de factores como la motivación, la edad, el estado físico e incluso las expectativas.

8- En cuanto a las expectativas, Camilo rebate que, probablemente, no todas conseguirán múltiples orgasmos, pero sí van a vivir su vida sexual altamente gratificante, que es lo que realmente importa en un encuentro sexual.

9- Ana Simó explica que muchas mujeres solo alcanzan el orgasmo con la penetración y a este tipo de orgasmos se le llama ‘‘vaginal’’; pero se ha demostrado que de esta forma también es estimulado el clítoris, produciendo placer en toda su extensión.

10- Simó agrega también que las mujeres pueden LOGRAR EL ORGASMO CON

besos sin necesidad de tocar sus genitales. En este punto, Heydi suma que no se puede ‘‘genitalizar’’ el encuentro sexual, es decir, cualquier parte de tu cuerpo es una zona erógena.

11- ¿Orgasmo en el agua? ‘‘A la mujer se le hace más difícil alcanzar el orgasmo en el agua, por la resequedad que se produce por la misma y hasta provoca dolor por la fricción’’, deduce Simó.

12- Te preguntabas cómo se pueden experimentar múltiples orgasmos... Ana Simó da como consejo los ejercicios de kegel, para que los practiques de forma continua.

13- Hay un mito de que las mujeres creen que si solo tienen orgasmos con ‘‘sexo oral’’ son anorgásmicas y esto es falso, confirma Simó. Ella revela que a muchas mujeres se les hace más fácil lograrlo de esa forma, por la estimulación directa de la lengua hacia el clítoris. Todo va a depender de la mujer, de cómo conoce su cuerpo y sus puntos de descarga sexual.

14- Siguiendo los consejos de la terapeuta Simó: “luego de un orgasmo, hay mujeres que no siguen estimulándose, pues les molesta el clítoris y es importante saber que esa sensación es normal, ya que el clítoris al igual que el pene, se llena de sangre”.

15- Y si después de lograr otro orgasmo, quieres tener otro, lo que debes hacer es lubricarte la zona del clítoris (ya que no se lubrica solo) y continuar estimulándote, ya sea con el cuerpo de tu pareja o con tu método particular.

16- El Punto G, que se encuentra a unos 2.5 a 4 cm de la entrada de la vagina, consiste en una masa de tejido blanda que se hincha hasta el tamaño de una moneda cuando se estimula; produce un enorme placer y algunas mujeres pueden hasta eyacular.

17- ¡Orgasmos más intensos! '’Para que el orgasmo sea más intenso es importante concentrarse en lo que se está sintiendo; apreciar los olores, las caricias, así como los gemidos, pues los sentidos agudizan el placer’’, aconseja la directora del Centro Vida y Familia.

18- Otros de los hábitos que no permiten una intensa respuesta sexual, en el caso de algunas mujeres, es entender que la pareja debe adivinar en cada momento lo que deseas y acierte. Los expertos recomiendan que hay que hablar abiertamente lo que te gusta y lo que no, lo que más te excita y lo que no; lo que te hace sentir incómoda y lo que no.

19- El estado de la vagina es otro de los aspectos que hay que atender a la hora de garantizar la respuesta sexual. Conocer la vulva y la vagina, saber cómo funciona, reconocer que somos capaces de contraerla o relajarla a voluntad.

20- Y si esto no sucede, buscar soluciones. Se dice que hay que tener “confort vulvo-vaginal’’, sentirte cómoda con tu zona íntima y también la relajación es un prerrequisito.

21- Un gran porcentaje de mujeres afirma no haber sido capaz de alcanzar el orgasmo. Una de las razones es porque no se sabe la importancia de los movimientos pélvicos, el roce del clítoris y la estimulación del punto G.

22- Todo encuentro sexual debe llevar esos movimientos. Sin embargo, la mente y el cuerpo deben darse por completo al placer. La concentración es la conexión sexual.

23- Ahora ¿cuáles posiciones favorecen el clímax? Algunas de las posiciones más recomendadas son la ‘‘posición de la silla’’, “cabalgando hacia atrás”, ‘‘tortilla francesa’’, ‘‘posición del escandinavo’’ y otras más.

24- Siempre y cuando la posición que elijas roce la zona clitoral y estimule el tan famoso punto G, estás asegurando el camino para un orgasmo placentero.

25- El triángulo vaginal y el clítoris no son los únicos lugares de placer, según la especialista Heydi Camilo.

26- En ese sentido, dice que todo el cuerpo desde los pies hasta la punta del cabello es un receptáculo de placer y se puede tener sensaciones orgásmicas por un beso en el cuello, en las nalgas, en las piernas. Cada mujer tiene un botón que de tocarlo, se enciende toda la energía sexual.

27- Heidy camilo asume que el hecho de que una mujer no se sienta a gusto con su cuerpo, la tensiona y le dificulta la plena satisfacción sexual. Aconseja conocerse y quererse con todo y defectos.

28- ¿Los gemidos equivalen al orgasmo? Un estudio reciente asegura que las mujeres que vocalizan enérgeticamente al llegar al éxtasis sexual no lo hacen como consecuencia de un acto reflejo del placer. Esos gritos descontrolados que a veces no se pueden reprimir al llegar al orgasmo tienen el nombre de ‘‘vocalizaciones cupulativas’’. Una de las preguntas que planteó el estudio busca comprender si realmente los orgasmos sonoros son el resultado de un reflejo del sistema nervioso o si surgen de un acting, relacionado a las nuevas costumbres sexuales, originadas por la industria pornográfica.

29- Sexólogos dicen que una manera efectiva de ponerte en el camino a lograr el clímax, es abrazar a tu pareja por 30 segundos. Esto libera hormonas que te hacen sentir conectada con tu compañero y aumenta tu libido.

30- Científicamente se dice que las probabilidades de que una mujer tenga un orgasmo, aumentan conforme envejece.

31- ¿Sabías que? durante la experimentación del orgasmo, se puede dar un fenómeno llamado ‘La Petite Mort’, que es la pérdida del conocimiento por unos segundos durante el orgasmo.

32- Otros acontecimientos, que pueden ocurrir, según explican los especialistas, son la hiperventilación y cambios cardiorrespiratorios.

33- Tu cuerpo experimenta algo llamado miotononía en el orgasmo, una rigidez que se produce en las extremidades. Se observa en el rostro, en las piernas, y se crispan los dedos de las manos.

34- Rubor Sexual: la mayor irrigación sanguínea y el aumento en la temperatura corporal, provocan al momento del orgasmo un súbito acaloramiento y sonrojo en mejillas, senos, abdomen, etc.

35- Contracción muscular involuntaria. Necesidad de arquear su espalda, erguir su cuello o extender sus brazos. Es una experiencia de corta duración, de no más de diez o doce segundos, con una intensidad difícil de explicar en palabras.

36- Se dice que las mujeres también pueden gozar durmiendo. Esto ocurre durante el ciclo REM de sueño (cerca de 90 minutos después de adormecerte), cuando el flujo de sangre hacia la vagina aumenta.

37- Reiterados estudios exponen que los múltiples beneficios del orgasmo alivian el estrés.

38- Ayuda al flujo sanguíneo, por lo tanto es un excelente ejercicio cardiovascular.

39- Levanta el estado anímico, no tan solo por los cambios ocurridos a nivel hormonal, sino por lograr un placer único que nos hace reírnos solas.

40- ¡No es llegar al orgasmo, es disfrutar del encuentro sexual desde los besos y los abrazos! Heydi Camilo concluye que, el peso de la expectativa que muchas veces se le da al orgasmo, hace que se imposibilite su llegada. Ella insiste en que, para tener un buen orgasmo, es necesario no perseguirlo y dejar de verlo con ese velo de grandiosidad. Aunque reitera que sí es altamente rico y delicioso, lo que pide es que disfrutes de todo el trayecto antes de llegar al destino. Por su lado Ana Simó resume que para que un orgasmo sea más intenso, es importante concentrarse en lo que se está sintiendo; apreciar los olores, las caricias, los gemidos y todo lo que envuelve esa magia sexual, sin tapujos y sin esos complejos que suelen tener las mujeres con su cuerpo.