Desarticulan red que se dedicaba a robar datos personales a través de bonos del Gobierno

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), informó que desarticuló una red delictiva que se dedicaba a robar, a través de medios digitales, información personal y/o financiera mediante la práctica conocida como phishing y publicidad engañosa relacionada con los programas de ayuda social del Gobierno dominicano.

A través de una nota de prensa se informó que gracias a la colaboración del Departamento Nacional de Investigación (DNI), la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) y la cooperación de la Policía Nacional, el Ministerio Público arrestó a Dipowel Medina Santana, de 28 años de edad, señalado como el cabecilla de la estructura delictiva.

Aunque la investigación continúa abierta, la Pedatec adelantó que Medina Santana y sus colaboradores utilizaron las identidades de varias personas, incluyendo familiares y amigos cercanos, para operar la red criminal, adquiriendo decenas de dominios (o direcciones web) en internet con nombres que simulaban estar vinculados a las instituciones estatales de subsidios sociales.

Entre las direcciones se encuentran: bonopadres.com; bonopadres.org; bonomadre.info; bonoamilgob.com; bonoapoyomujer.com; bonopatria.org; bonomadre2024.org; bonosuperate.com; bonoalimentate.com, entre otros similares.

Además, la investigación reveló que el imputado y sus colaboradores contaban con perfiles en distintas redes sociales de estas direcciones web con una identidad visual y textos engañosos que simulaban ser parte de los programas sociales del Estado, desde donde inducían a los visitantes a completar formularios con su información personal.

De momento, se continúa investigando si estas páginas tenían configurado algún método de monetización digital dentro de su código fuente para obtener beneficios económicos por las visitas recibidas.

El arresto de Dipowel se efectuó tras un allanamiento en su residencia en el que se ocuparon varios equipos electrónicos que el imputado utilizaba para crear las páginas fraudulentas de internet y la publicidad engañosa. Asimismo, testigos señalaron al Ministerio Público que no autorizaron al imputado a utilizar sus nombres ni los servicios de internet a su nombre para llevar a cabo estas maniobras fraudulentas.