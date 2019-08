“Back to the Art class”: La moda como expresión

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Desde el inicio de la historia moderna, la moda ha estado junto al ser humano en su desarrollo y, mucha veces, ha fungido como una herramienta de expresión en los momentos en que hablar no es suficiente. Sin duda alguna, el grupo que más se ha apoyado en esto son los jóvenes quienes, con ideales revolucionarios, buscan un cambio en el mundo o un llamado a la consciencia. Durante esta temporada, hemos visto como un t-shirt, pantalones, chaquetas y hasta complementos se han hecho eco de distintas problemáticas sociales, plasmando en textil las denuncias públicas y, en este editorial, mezclamos todos estos elementos para mostrar, en un salón de clases de arte, a la moda como un medio de expresión en un back to school bastante particular.