Hepatitis: Invertir para lograr su eliminación

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Apropósito de celebrarse ayer el Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamamiento a los países para que aprovechen las recientes reducciones de los costos del diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis víricas y aumenten las inversiones para eliminar la enfermedad.

De acuerdo a un nuevo estudio del organismo, la inversión de 6,000 millones de dólares al año en la eliminación de la hepatitis en 67 países de ingresos bajos y medianos evitaría 4,5 millones de muertes prematuras de aquí a 2030, y otros 26 millones con posterioridad a esa fecha.

La OMS publicó que se necesitan 58,700 millones de dólares para eliminar las hepatitis víricas como amenaza para la salud pública en esos 67 países de aquí a 2030, lo que significa reducir las nuevas infecciones en un 90% y las muertes en un 65%”, publicó la OMS.

“Hoy en día, el 80% de las personas con hepatitis no pueden obtener los servicios que necesitan para prevenir, detectar y tratar la enfermedad”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y agregó: “En el Día Mundial contra la Hepatitis, pedimos un liderazgo político audaz, con inversiones a la par. Hacemos un llamamiento a todos los países para que integren los servicios relacionados con las hepatitis en los paquetes de prestaciones en el contexto de sus esfuerzos por lograr la cobertura sanitaria universal”.

¿Por qué la alerta?

De acuerdo con la OMS, si se invierte ahora en pruebas diagnósticas y medicamentos para tratar las hepatitis B y C, “los países pueden salvar vidas humanas y reducir los costos relacionados con la atención a largo plazo de la cirrosis y el cáncer de hígado a consecuencia de las hepatitis no tratadas”.

Por eso, el tema elegido para trabajar la fecha este año fue “Invertir en la eliminación de las hepatitis”.

DE INTERÉS

Más casos, más desconocimiento

Conocimiento.

De los 257 millones de personas que se estima que hay infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB), solo 27 millones (10,5%) sabían que estaban infectadas en 2016. En 2017 hubo 1,75 millones de nuevos casos de infección crónica por el VHC.

La India avanza.

En este país, un tratamiento curativo para la hepatitis C cuesta menos de US$ 40, y un año de tratamiento para la hepatitis B cuesta menos de US$ 30.