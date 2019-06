Escritora gana premio en los Estados Unidos

Santo Domingo, RD

La escritora de origen dominicano en Estados Unidos, Dixa Ramírez D’ Oleo, se alzó con el Premio Literario Bárbara Christian que otorga la Caribbean Studies Association (Asociación de Estudios del Caribe).

El galardón es conferido cada tres años al mejor libro publicado de tema caribeño, y fue concedido a Ramírez D’ Oleo por su primera obra, Colonial Phantoms: Belonging and Refusal in the Dominican Americas, from the 19th Century to the Present (que se puede traducir como “Fantasmas Coloniales: Pertenencia y negación de lo dominicano en las Américas, desde el siglo XIX hasta el presente”).

La obra ganadora fue distinguida por sus méritos literarios y académicos. El libro destaca las historias y expresiones culturales del pueblo dominicano. La autora revela cómo los discursos occidentales han distorsionado, mal categorizado o borrado la República Dominicana desde el siglo XIX, a pesar de su lugar central en la historia de las Américas y en el mundo occidental.