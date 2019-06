Se triplica el interés de los menores por los sitios de comercio electrónico

Redaccion L2

Santo Domingo

En comparación con el mismo periodo del año anterior, los niños visitan con mayor frecuencia las páginas de comercio electrónico: su interés en las compras en línea se ha triplicado en los últimos 12 meses y ha pasado del 2% al 9%.

Así lo revela el informe anual elaborado por Kaspersky sobre la seguridad de los niños, basado en las estadísticas anonimizadas de los productos de la compañía con funcionalidad de control parental.



Los resultados del informe demuestran que, al igual que los adultos, los niños disfrutan de los beneficios de las compras en línea y navegan – y en ocasiones compran – de un modo que posiblemente se convertirá en la única manera en el futuro.



Según la empresa de ciberseguridad, los padres deben proporcionar a sus hijos la orientación y el apoyo adecuados para garantizar que su experiencia digital sea positiva, sin los riesgos de compartir involuntariamente información personal y de pago con los estafadores, o de caer en estafas de ingeniería social o sufrir pérdidas económicas.

“Por lo tanto, es vital que los padres y otros adultos de la familia estén al día de los cambios clave en el comportamiento digital de los niños”.

TENDENCIA MUNDIAL

Según las estadísticas, el creciente interés de los jóvenes por las tiendas en línea es una tendencia a nivel mundial. No obstante, su alcance varía en función de la ubicación.



De acuerdo con los datos del informe, el mayor número de búsquedas de compras en línea (y también el mayor crecimiento) se ha registrado en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes – CIS- (23%.) Tras estas regiones, y con una diferencia porcentual significativa, se sitúan América del Norte (15%), Europa y Oriente Medio (11%) y Asia y América Latina (9%).



Pese a que existen claras diferencias entre regiones, los sitios más consultados por los niños de todo el mundo son AliExpress, Amazon y eBay. En particular, son las compañías chinas las que más crecen año tras año.



La ropa deportiva (Nike y Adidas), electrónica (Apple y Samsung) y las marcas de moda (Gucci, Vans, Supreme, Zara y Bershka) son las marcas más buscadas entre los consumidores más jóvenes.



La búsqueda de productos en línea, así como la visita a las páginas web de los retailers, no implica necesariamente un gasto real, explica la compañía.



Los niños pueden estar mirando diversos productos que quieren o elaborando una ‘lista de deseos’ para compartirlos con sus amigos y familiares. Por tanto, este mayor interés por el comercio electrónico por parte de los niños no debe interpretarse como una necesidad de prohibir estas actividades, sino como un indicador que los padres han de tener en cuenta para prestar atención a los hábitos que sus hijos tienen en Internet y hablar con ellos sobre los posibles riesgos y precauciones a tener en cuenta al mismo tiempo que establecer algunas reglas básicas.

‘‘Internet ofrece una gran cantidad de oportunidades para los niños, y ahora vemos que muchos se están convirtiendo en un público clave para los minoristas digitales. Tanto si gastan dinero como si no, necesitan el apoyo y la orientación de los adultos, que pueden ayudarles a evitar contenido inapropiado, sufrir pérdidas económicas o compartir de manera innecesaria sus datos personales’’, señala Anna Larkina, experta en análisis de contenido web de Kaspersky.



RECOMENDACIONES



Los siguientes consejos garantizarán que los niños permanezcan seguros en Internet mientras navegan por las tiendas de venta en línea:

-- Enséñales a no compartir datos personales en las redes y con las tiendas online, ya sea vía telefónica o digital. Asegúrate de que se sienten seguros de pedir ayuda siempre que tengan un problema o no estén seguros sobre si están haciendo lo correcto.

-- Prohíbe estrictamente que compartan los detalles de pago (número de la tarjeta de crédito, fecha de caducidad, PIN, CVV/CVC) con cualquier persona, incluyendo amigos u otros adultos. Asegúrate de que nadie les exija esta información.

-- Restringe la información almacenada en sus dispositivos sobre los pagos para evitar que, en caso de robo o pérdida, caigan en manos ajenas.