Virgilio Martínez un ícono de la alta cocina

Margarita Brito | Especial para LD

Santo Domingo

Su restaurante Central ocupa el sexto lugar entre los 50 mejores del mundo. Sin embargo, esa posición no trastorna la humildad que caracteriza al peruano Virgilio Martínez. Con sencillez contó que, aunque le encanta viajar por el mundo, llevar su sabor a diversos países y aprender en escuelas de Inglaterra y Cánada, “lo más importante es regresar a casa y darse cuenta de lo que se tiene en su tierra” y de que lo que le mostraba su abuela es tan o más interesante que lo que se ve fuera.

Resaltó la experiencia trabajando en restaurantes de diferentes países, indicando que “es muy valioso estar fuera, porque sales un poco de tu zona de confort, eso te reta a hacer cosas nuevas”.

El ícono de la alta cocina mundial, chef del restaurante Central, de Lima, Perú, considerado el número seis del mundo, según la lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, sostiene que trascender en el mundo de la cocina requiere de mucha disciplina y trabajo, además de la creación de buenos equipos.

Comenta que durante su trayectoria hasta llegar a lo que es hoy, ha habido momentos complejos y de confusión, de preguntarse si realmente lo que hacía era importante. El tiempo y el éxito le dieron la respuesta: “Sí es importante”.

Martínez, quien vino al país para participar en el primer ‘Special Dinner’ de este año, organizado por Gastronomic y La Bodega, de Manuel González Cuesta, en el hotel JW Marriott, destaca en sus platos productos ancestrales de la naturaleza peruana.

‘Hobby’ que es su modo de vida

Contento con sus dos proyectos de restaurantes: Central, ubicado en Lima, y Mil, en un lejano y alto lugar en la Cordillera de Los Andes, destaca que la cocina siempre fue su ‘hobby’. “Siempre estaba cocinando, aunque quería ser abogado o arquitecto. Sin embargo, ahora cocinar, viajar y hacer cosas lindas”.

Es la razón por la que afirma que si pudiera comenzar de nuevo sería cocinero, ya que en el mundo de la cocina conoció a su esposa, quien también es chef. “Haberla encontrado en ese lugar es algo que me alegra y enorgullece”.

No obstante, fue la curiosidad lo que le motivó a aprender a cocinar. “Esto me ha permitido aprender mucho y me ha dado miles de oportunidades, por eso valoro mi participación en la tercera temporada de la serie ‘Chef’s table’, de Netflix”.

Con entusiasmo sostiene que fue interesante esta oportunidad. “Fue una manera de llegar al corazón, al mundo o a la casa de la gente. No soy un chef de televisión, pero hacer un documental no cae mal”, señala.

Reconocimiento

En el año 2017 el restaurante Central de Virgilio Martínez se ubicó en el número dos de la lista de los ‘50 Mejores restaurantes de Latinoamérica’ y fue reconocido con el premio ‘Chefs’ Choice’, galardón que otorgan los cocineros de todo el mundo. Sin embargo, el experto de la alta cocina admite que le falta “muchísimo” por aprender.

El éxito se logra paso a paso

La cocina

Proporciona muchas satisfacciones y cosas positivas, pero hay que ganárselas con trabajo, disciplina y exige mucha responsabilidad.

Recomendación

Aconseja a los jóvenes que se inician en esta área, a que tomen las cosas con calma.