Los casos de leptospirosis casi se duplican este año

Un importante aumento en los casos de leptospirosis, enfermedad transmitida por el contacto con orina de animales, sobre todo de ratones, se registra en el país este año, superando en un 73% los casos notificados en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo al reporte epidemiológico número 16, hasta el 25 de abril pasado el sistema había captado cinco muertes, 140 casos sospechosos y 85 confirmados de la enfermedad, mientras en el mismo periodo del 2025, se notificaron igual cantidad de muertes, pero 48 casos confirmados, prácticamente la mitad, de los de este año.

Aunque no se trata de la misma enfermedad, pero sí del mismo vector, el roedor, a raíz del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, que zarpó el 1 de abril de 2026 desde Ushuaia (Argentina) hacia la Antártida y el Atlántico Sur, el Ministerio de Salud Pública ha llamado a la población a tomar medidas de prevención y limpiar los entornos de sus hogares para evitar el surgimiento de ratas, así como lavar bien los alimentos, sobre todo enlatados, antes de consumirlo.

En la última semana el sistema registró 12 casos, sumando 23 durante las semanas epidemiológicas 13 a la 16, contrario al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron cinco.

Se recuerda que el incremento de esta enfermedad está muy vinculado a los procesos de lluvias e inundaciones, los cuales han afectado al país en las últimas semanas. Sus síntomas más característicos son parecidos a los de la gripe, entre ellos fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares (sobre todo en pantorrillas y espalda) escalofríos, ojos enrojecidos y vómitos o diarrea y suelen aparecer entre 5 y 14 días después de la exposición a la orina contaminada con la bacteria Leptospira.

Salud Pública recuerda que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, cuyo riesgo aumenta durante la temporada de lluvias, cuando se incrementa el contacto con aguas o suelos contaminados con la orina de animales infectados, principalmente roedores.

La infección ocurre, en la mayoría de los casos, por exposición a aguas estancadas o anegadas, mientras que la transmisión de persona a persona es poco frecuente.

Los trabajadores agrícolas y al aire libre, así como las personas que transitan, nadan o realizan actividades en zonas inundadas, presentan mayor riesgo.

En la Semana Epidemiológica 16 se notificaron 12 casos sospechosos de leptospirosis, correspondiendo 11 de ellos a hombres y uno a mujer, con edades entre 10 y 59 años.

Los casos corresponden a Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional, Espaillat, La Vega y San José de Ocoa, alcanzando un acumulado de 140 casos sospechosos y 85 casos confirmados hasta la semana 16.

El Ministerio de Salud Pública destaca que mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica, la detección temprana mediante la búsqueda activa de casos febriles, la toma oportuna de muestras y la notificación regular al sistema de vigilancia.

De forma complementaria, se refuerzan las intervenciones de saneamiento ambiental, educación comunitaria y coordinación intersectorial, orientadas al manejo adecuado de aguas acumuladas y residuos.

El boletín epidemiológico indica que no se registraron casos confirmados de dengue durante la semana 16, mientras que el acumulado se mantiene en 80 casos en lo que va del año, con tendencia a la disminución.

A su vez, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) mantienen un comportamiento estable, con 368 casos acumulados, de acuerdo al reporte epidemiológico.

Indica que la circulación de virus respiratorios, incluyendo influenza y SARS-CoV-2, se mantiene controlada, sin identificación de nuevas variantes de preocupación ni aumento significativo en la severidad de los casos.