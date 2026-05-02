Aumentan casos de leptospirosis en el país y suman 74

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, reporta un aumento de los casos acumulados de leptospirosis desde la semana epidemiológica 1 hasta la 15 de este año.

Señala que se han confirmado 74 casos de la enfermedad hasta el momento, en contraste con 48 reportados en el mismo período del año 2025.

El Ministerio de Salud Pública atribuye el aumento a la incidencia de fenómenos atmosféricos en el territorio, los mismos que han sido continuos en las últimas semanas.

Indica que estos casos se reportan en Espaillat, que acumula 9; Santo Domingo, 8; Santiago, 7; Peravia, 7 y Duarte 7 también.

La leptospirosis es una enfermedad que se transmite de los animales a los humanos (zoonótica) por medio de una bacteria llamada leptospira interrogans.

Sus síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Se recomienda evitar el contacto con agua contaminada y mantener la higiene. Salud Pública señala que mantiene esta enfermedad bajo vigilancia epidemiológica debido a su tendencia de “generar brotes asociados a factores ambientales, especialmente en temporadas de lluvias e inundaciones”.

En lo que ha transcurrido del año, se reporta un acumulado de 76 casos confirmados de la enfermedad del dengue. En femeninas de 10 a 19 años estos casos han sido más notables.

Las autoridades resaltan que en comparación con el año 2025, para el mismo período, se marca una reducción de los casos. Para esta semana del pasado año, se notificaron 91 casos.

La malaria registró un total de 3 casos durante esta semana epidemiológica comprendida entre el 12 al 18 de abril de este año.

virus respiratorios

Según el boletín epidemiológico, en estas 15 semanas, la actividad viral se ha mantenido dentro del “rango esperado”. Contempla la circulación de virus respiratorios “moderada” sin “evidencia de brotes, ni incrementos sostenidos”.

Respecto al SARS-CoV-2, Salud Pública asegura que no hay existencia de nuevas variantes y su transmisión “se mantiene en niveles bajos y estables”.

Señala que hasta el momento, no hay rastros de la variante “Cicada” en el país. Aseguran que mantienen la vigilancia epidemiológica y ambientes controlados para disminuir la transmisión.