Vitrificación: una opción para la reproducción asistida

Como una alternativa para aplazar la maternidad y la paternidad o ante la presencia de enfermedades, procedimientos médicos y la influencia de factores ambientales, la vitrificación ha surgido como una opción para la reproducción asistida.

El biólogo de reproducción y presidente fundador de Reproductive Group MC, doctor Michael Cortiñas Jorge, explica que la vitrificación es una técnica en fertilidad para la conservación de óvulos, embriones y esperma.

“La vitrificación, que ya no es congelación, para pacientes que no quieren tener hijos tempranamente en su vida, es una opción, también en pacientes que Dios la mandó con óvulos limitados, y en los que no están pensando en una reproducción a temprana edad, y tienen que guardar sus óvulos”, expresó.

Explica que a medida que la mujer va avanzando en edad, su reserva ovárica es cada vez menos “óptima” para asegurar el conteo de óvulos y la calidad de los mismos, por lo que recomienda “guardar los óvulos” antes de los 30 y 35 años para garantizar la fertilidad.

“Hoy en día ustedes las mujeres se están preparando más, entonces están queriendo tener los hijos más tarde, esa es una. También estamos en la era de la endometriosis, que es una enfermedad que afecta mucho los ovarios. A mediados de los 35 años, es como una montaña rusa en una mujer que va bajando la calidad y la cantidad de los óvulos”, explicó.

Tras agregar, “entonces, si tú no guardas tus óvulos y tú llegas a los 40 años de edad, la posibilidad de que tengas muy poco conteo y que la calidad de tus óvulos no sea adecuada para hacer un tratamiento de fertilización in vitro o un tratamiento de reproducción, es una posibilidad”, señala.

Cortiñas destaca la importancia de la prueba de la hormona antimülleriana, un marcador de la reserva ovárica que indica la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios, aunque no determina directamente la fertilidad. Dice que una paciente que no piensa procrear y está en la edad de 29 a 30 años, debe hacerse dicha prueba para verificar la reserva ovárica.

“El ovario, Dios lo mandó, supuestamente, como con 400 huevitos, que son los óvulos que se van terminando ya en la menopausia, hasta llegar a los 47 que es el promedio en una latina. Entonces qué pasa, hoy en día la alimentación, el medio ambiente, el estrés, la endometriosis, las enfermedades, la obesidad, están haciendo que la mujer tenga una reserva ovárica más baja”, dijo.

Señaló que una paciente que no guardó sus óvulos, y pasó su vida entera preparándose y viajando, sale con una antimülleriana por debajo de 0.3. “Esa paciente ya no tiene óvulo; esa paciente, si quiere tener un hijo, tendrá que hacer el proceso de fertilización in vitro con donante de óvulo. Entonces, para evitar usar óvulos donados, que serán óvulos de otra mujer, no tuyos”, explica el doctor Cortiñas.

tasa de éxito

El biólogo de reproducción asegura que la tasa de éxito de un proceso de reproducción dependerá de la calidad de los óvulos y la edad de los mismos.

Explica que guardar los óvulos a los 30 años de edad hacia abajo, garantiza que la fertilización in vitro tenga una tasa de éxito del 60-65%; sin embargo, si la misma fertilización in vitro se realiza con óvulos que se obtuvieron a los 40 años de edad, la tasa de éxito podría ser de un 20%.

“Primero, la tasa de éxito de un proceso de reproducción está dada por la edad de los óvulos; segundo, la cantidad de los óvulos a partir de los 30 o 35 años de la mujer va disminuyendo; tercero, también se usa la congelación de los óvulos para pacientes que van a someterse a cualquier terapia de quimio y radiación por algún cáncer. Nosotros le guardamos los óvulos porque la radiación de la quimio mata los óvulos en el ovario, entonces se puede quedar sin óvulos”, explica.

garantía

Cortiñas aclara que no existe ningún proceso de reproducción asistida que garantice el 100% de la reproducción, incluso la fertilización in vitro, “que es lo máximo que existe, humanamente”, la tasa de éxito en pacientes de 35 años o menos es de un 65%.

tiempo de conservación

El experto en reproducción asistida señaló que, aunque no hay evidencia del tiempo recomendable de conservación de los óvulos, de cinco a cuatro años es la duración que normalmente las personas lo conservan.

“Hay sitios que dicen que después de los 10 años, 5 años. Normalmente eso depende mucho del momento, de la paciente, pero está estandarizado que si yo los conservé hoy y los mantengo congelados, con su calidad de laboratorio los óvulos son perfectos. Pero tengo pacientes que duran con sus óvulos guardados cinco y seis años guardados y se hacen su proceso y tienen su hijo”, expresa.

el costo

Señala que el costo del procedimiento oscila entre los US$8 mil dólares y el pago por la conservación anualmente es de US$700, dependiendo de la cantidad de óvulos que se deseen guardar (en el banco de óvulos). Explica que para poder hacer la vitrificación hay que realizar un proceso previo que consiste en la estimulación ovárica, pasar los óvulos por el laboratorio y los medicamentos utilizados en la mujer.

riesgos

Cortiñas Jorge señala que sí existen riesgos tanto en la extracción de los óvulos como en la descongelación, pero con el procedimiento de la vitrificación los óvulos no suelen dañarse, aunque dependerá del especialista que lo realice.

Agrega que con la extracción hay un “riesgo importante” que dependerá de la experiencia del médico o los medicamentos utilizados en la hiperestimulación ovárica y la aspiración.

“Cuando la paciente se aspira se hace con la guía sonográfica con la sedación endovenosa y dentro de las tres horas se va a su casa. Todo centro de reproducción debe tener una embrióloga calificada para que los congele y los descongele (los óvulos) y para hacer todo ese tipo de cosas”, explica.

En cuanto a la disposición de los hombres ante este tipo de procedimientos, señaló que “ya han aprendido bastante” y cada día “colaboran más”.

Señaló que las aseguradoras de salud todavía no dan cobertura al procedimiento, por lo que se mantiene privado. En cuanto a su marco legal en la República Dominicana, dijo que “está en el Congreso”. Hasta entonces, se aplican leyes universales de reproducción y de Latinoamérica.

El presidente fundador de Reproductive Group MC subrayó que la clínica, ubicada en Santiago, dispone de todos los procedimientos y métodos de diagnóstico que se realizan en Estados Unidos, además se caracterizan por la humanización de los servicios que prestan.

"La humanización que nosotros aquí le damos, le damos un tratamiento personalizado directo al paciente y usamos los mismos medicamentos de allá que antes no estaban. Tenemos los mismos estándares y tenemos los mismos porcentajes de Estados Unidos, España y Europa”, dijo.