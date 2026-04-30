Las enfermeras se lanzan a un paro nacional de labores por 24 horas

Las enfermeras ratificaron el miércoles el llamado a paro de labores por 24 horas que realizaron el pasado 22 de abril con el fin de exigir el reconocimiento de sus reivindicaciones y la firma de acuerdos con el Gobierno.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unased), Codopen y Unasecas exigen, en conjunto, la remuneración del tiempo en servicio, los cambios de designación o reclasificación, la nivelación de sueldos, la aplicación de incentivos por distancia, pensiones completas para el personal que ha cumplido con los años de servicio y nombramientos de nuevas enfermeras.

“Estamos reclamando nuestros derechos, ya tenemos mucho tiempo y a ustedes les consta. Estamos luchando por nuestras reivindicaciones, la firma de los acuerdos es lo único que les estamos exigiendo, y hasta ahora nos han ignorado”, precisan.

Y agregan sentirse “desprestigiadas, nos sentimos ignoradas, nos sentimos humilladas, porque nuestro presidente y las autoridades de salud hasta ahora no han respondido al llamado nuestro”.

Se quejan de que las autoridades han firmado, aplicado y entregado reivindicaciones a otras líneas de salud, pero “a enfermería no”, recordando que “nosotras compartimos escenarios, trabajamos en el mismo lugar, pero con la diferencia de que nosotros somos los que ejecutamos”.

Recuerdan que si enfermería no ejecuta una orden médica, “no se aplica, no se administra, y el paciente no se recupera; después de Dios nosotros somos los que hacemos el trabajo práctico, el trabajo técnico en las áreas”, expresó Ana Linares, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Enfermería.

Las enfermeras señalaron, en la explanada del Hospital General Doctor Moscoso Puello, que son 14 las solicitudes que les hacen a las autoridades del área de Salud, pero que estas las han disminuido hasta cuatro y todavía están pendientes de respuestas.

Durante la jornada de ayer, el sector de enfermería declaró que estaba exigiendo pensiones completas para las enfermeras con más de 30 años en servicio y más de 70 años de edad, enfermas; enfermeras con cáncer que las pensionan con pensiones de 20,000 y 15,000 pesos.

“También estamos exigiendo reclasificación: tenemos enfermeras hasta con doctorados, trabajando como auxiliares. Y hoy estamos aquí exigiendo un derecho. Estamos en pie de lucha el día de hoy para que el presidente nos reciba. Ya no queremos vicepresidenta; ya no queremos ministros, porque cuando nos reunimos con ellos dicen que la última palabra la tiene el presidente”, expresó Anyelo Santana, secretario de la juventud de Unased.

Entre pancartas y consignas como: “Todo ser humano pasa por esta mano”; “Y solo estamos calentando el brazo”; “Y esta lucha ya llegó al Palacio Nacional”; “No es una limosna que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos exigiendo”. Se desarrolla la protesta desde la mañana del miércoles.

Pacientes reaccionan

Algunos pacientes del centro médico Moscoso Puello mostraron su respaldo a las demandas de las enfermeras y aseguraron que los servicios se estaban prestando con normalidad en algunas áreas, como en fisiatría, sin embargo, su paro de labores causó inconformidad en algunos otros.

“Cada quien debería hacer su trabajo como debe ser. Si uno llega temprano deben atenderlo. Una fila que hubo, y esto estaba vacío totalmente, no había doctores, no había nada. Yo vengo a poner una cita”, expresó Jhon Gómez, quien dijo haber llegado a las 4:00 de la mañana al hospital para programar una cita y no había recibido el servicio.