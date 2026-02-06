Hospital de Engombe: Garantía de higiene y buen funcionamiento

En medio de los desafíos a los que se enfrenta el sector sanitario, especialmente con relación al funcionamiento y la calidad de los servicios de hospitales que conforman la red pública del Servicio Nacional de Salud (SNS), el Hospital de Engombe sobresale por garantizar la higiene y las buenas condiciones en sus instalaciones.

El establecimiento médico se ubica en el sector de Engombe del municipio Santo Domingo Oeste y es un centro de atención de segundo nivel, perteneciente a la región de salud de Ozama.

Según la dirección del centro, encabezada por la doctora Carmen Nurys Mateo, en el año 2025, el hospital registró una alta demanda de servicios de salud, atendiendo un total de 50,415 consultas externas y 76,352 emergencias.

Respecto a los virus respiratorios, el centro no ha presentado un flujo significativo de casos, lo que evidencia una situación epidemiológica “estable” y un adecuado control en la atención de este tipo de afecciones, aseguró la dirección.

Mateo informó que entre las condiciones más frecuentes que maneja el hospital se encuentran la hipertensión arterial y la diabetes, que representan una alta demanda de atención continua, así como las infecciones respiratorias agudas como la gripe, la neumonía y otras afecciones de las vías respiratorias superiores.

Señaló que también son habituales los casos de fiebre de origen desconocido, infecciones gastrointestinales, como diarreas y parasitosis, y las atenciones relacionadas con la salud materna, incluyendo control prenatal y ginecología.

Una gran cantidad de pacientes acude a diario al Hospital de Engombe.José Alberto Maldonado

En los servicios de emergencia se suman además las descompensaciones de enfermedades crónicas, crisis hipertensivas y complicaciones diabéticas.

Resaltó que las enfermedades más comúnmente atendidas en consulta externa y emergencias corresponden principalmente a crónicas no transmisibles y afecciones infecciosas agudas.

sin deuda

El hospital informó que la deuda hospitalaria pagadera al 30 de enero 2026 está en cero, mientras que el centro se encuentra en la búsqueda de la mejora y humanización de los servicios médicos.

“La mejora hospitalaria es clave fundamental en nuestro hospital; entre los planes de mejora que actualmente estamos implementando, podemos destacar la estructuración de la red hospitalaria para digitalización de los procesos y modelos de atención en cuidados maternos y neonatales respetuosos”, informó la dirección.

Su cartera de servicios se compone de las especialidades médicas y clínicas como la medicina interna y familiar, gastroenterología, pediatría, ginecología y obstetricia, neumología, nefrología, oftalmología, diabetología, nutrición clínica, geriatría, patología de cérvix, dermatología, cirugía general, ortopedia, urología, anestesiología y cirugía general.

Así como también especialidades de la salud mental, como psicología y psiquiatría.

También cuenta con servicios de apoyo diagnóstico como laboratorio clínico, exámenes y análisis, electrocardiograma, diagnóstico cardíaco, radiología, sonografía, parasitología, uroanálisis, química sanguínea y otros exámenes de laboratorio.