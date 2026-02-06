Enfermedades febriles con marcada presencia en inicios de 2026

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) del Ministerio de Salud Pública reportó 46 alarmas en la notificación de eventos en centros de salud pertenecientes a las direcciones provinciales y áreas de salud (DPS/DAS).

Se notificaron nueve casos de enfermedad febril eruptiva, dieciocho de enfermedad febril hemorrágica, dos casos de las vías respiratorias altas, cuatro casos de las vías respiratorias bajas,

cuatro sobre meningitis, dos casos de enfermedad diarreica aguda, una conjuntivitis y un caso de muertes totales, lesiones por causas externas, mordedura o agresión animal y una tuberculosis presuntiva.

Mientras que los eventos priorizados de vigilancia especial reportan pocos casos o ninguno para esta fecha, en comparación con años anteriores.

Según el boletín epidemiológico de la semana tres, en lo que ha transcurrido del 2026 se notificó “pocos casos de la enfermedad del dengue, sin señales de aumento sostenido hasta el momento”.

Lo mismo ocurre con la leptospirosis: para la semana tres del 2025, se notificaron cuatro casos, mientras que en el mismo período de 2026, no se notificaron.

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, presente en agua o suelo contaminado. Se transmite a humanos y animales principalmente por contacto con orina de animales infectados.

En cambio, la malaria registró un acumulado de diez casos desde la semana uno hasta la tres de este año. Nueve de los casos se concentraron en Azua y el restante en San Juan.

virus respiratorios

Salud Pública informó que en la mitad del 2025 se registró un ascenso sostenido del virus sincitial respiratorio con una circulación simultánea de influenza A (H3N2) y B (Victoria), marcando un incremento hacia el cierre del año.

Sin embargo, señaló que en las últimas semanas se evidenció un descenso progresivo de la actividad respiratoria, con “registros bajos y sin predominio claro de un agente específico”. Por lo que concluyó que esto sugiere el cierre del ciclo epidémico.

Asimismo, el organismo encargado de la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública resaltó que, aunque haya presencia de influenza A (H3N2), no se ha identificado circulación alguna del subclado J.2.4.1 (alias K).

muerte infantil y materna

Para la semana epidemiológica número 3, se registró una muerte materna, marcando una reducción en el número de estos fallecimientos comparado con el mismo periodo del año pasado.

La muerte materna se define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Mientras que de muertes infantiles se notificaron 22 casos en los últimos siete días. Evidenciándose una disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, según Salud Pública.

La mortalidad infantil, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como las defunciones ocurridas en niños menores de un año.

Las autoridades resaltan que este indicador constituye una medida esencial del bienestar de la población infantil y refleja de manera directa la calidad de los sistemas de salud, las condiciones socioeconómicas y el acceso a servicios básicos como nutrición, agua potable, saneamiento y atención médica.