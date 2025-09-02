CMD denuncia salario de los médicos del Semma son vergonzosos

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, expresó que es una “verdadera vergüenza” el salario que devengan los médicos especialistas que laboran en el Seguro Médico de los Maestros (ARS Semma).

El pasado lunes el gremio médico se reunió con el director ejecutivo del ARS Semma, Luis René Canaán Rojas, para expresar que es inaceptable que los médicos especialistas de la entidad estén recibiendo un salario de 40 mil pesos mensuales.

Enfermeras paran labores en reclamo de reivindicaciones Lea también

Por su lado, René Canaán reconoció los bajos salarios y se comprometió con el CMD a buscarles alternativas positivas en un tiempo prudente.

Cabe destacar que la semana pasada el CMD, con su presidente y otros dirigentes, también se reunió con el Ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, donde por igual se les planteó la misma preocupación de gremio médico.

Luchas por un reajuste salarial

A finales de julio, los medios del Hospital Docente Semma de Santo Domingo exigieron, la nivelación salarial y el reconocimiento de algunos beneficios que les corresponden, en consonancia con los acuerdos alcanzados entre el CMD y el Gobierno.

Indicaron que desde hace más de cinco años están exigiendo esa reivindicación, pero han sido dejados de lado de manera injustificada.

Asimismo, denunciaron el retiro de beneficios como el bono vacacional, el bono estudiantil y otras compensaciones laborales que desde siempre los han recibido.

Al menos 126 médicos manifestaron que las autoridades de salud les informaron que no han recibido tales beneficios debido a que el hospital no pertenece al Sistema Nacional de Salud.