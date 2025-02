Infectóloga advierte sobre alto riesgo en el país por brote de sarampión en Estados Unidos

La pediatra- infectóloga Virgen Gómez alertó ayer sobre el alto riesgo que tiene el país de registrar casos de sarampión en su territorio, debido al alto flujo de turistas y la alta migración que tiene, por lo que llama a las autoridades a estar alertas, ya que se trata de un virus altamente contagioso.

La especialista hace la advertencia ante el brote significativo de sarampión que se ha estado registrando desde enero de este año en Texas, Estados Unidos, siendo considerado el más grave en casi tres décadas, muchos de ellos residentes en zonas con bajas tasas de vacunación.

Recuerda que, además de Texas, también han reportado casos en Nuevo México, Alaska, Georgia, Nueva York y Rhode Island.

Gómez explica que la transmisión del virus del sarampión es a través de gotas liberadas al hablar, toser o estornudar. Sus síntomas incluyen fiebre, congestión nasal, erupciones en la piel y tos persistente.

La especialista exhorta a proceder con rapidez a reforzar la vacunación de los niños y aquellos adultos que no han tendido la enfermedad o los que no han recibido esa vacuna.

“Se estima que de 10 personas no vacunadas que se pongan en contacto con una persona con sarampión, nueve o en ocasiones las mismas 10, pueden enfermar. Se propaga rápidamente y una proporción importante de niños pueden presentar complicaciones y necesitar hospitalización”, advierte en declaraciones ofrecidas a Listín Diario.

En el 2001 último brote

Gómez recuerda que en República Dominicana el último brote epidémico de sarampión ocurrió en el 2001 con alta morbimortalidad, donde niños de hasta cuatro meses de edad fueron afectados, y señala que desde entonces no se han registrado casos en territorio dominicano.

Agregó que en el 2010 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) creó la Comisión Regional para la verificación de la eliminación del sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita.

Entonces, agrega, “nuestro país elige a su comisión nacional independiente para iguales fines, y desde entonces ha estado trabajando junto a la División de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) y la representación de OPS en República Dominicana, logrando confirmar la ausencia de casos desde el 2002-2024, y en lo que va de este año tampoco se han confirmado casos”, señala.

Reforzar vacunación

La especialista señala que aunque República Dominicana ha sido certificada libre de sarampión desde el 2016, se necesita que tenga vacunada al 95% la población, con lo que lograría estar libre de una serie de enfermedades prevenibles por vacunas.

Debemos recordar, agrega la pediatra e infectóloga, que para evitar que vuelva el sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, no sólo el país debe vacunar los niños, sino también los adultos que no padecieron la enfermedad o que no han sido vacunados, lo antes posible y sin importar la edad.

12 y 18 meses

Para estar completamente protegido contra el sarampión, Gómez explica que el esquema de vacunas es de dos dosis, ya que una sola no protege contra la enfermedad. “En la actualidad la recomendación es colocar la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses. Los que no han recibido la segunda dosis y tienen más de 18 meses deben recibirla lo antes posible, no importando su edad”, alerta.

Dijo que debido al alto nivel de contagio del virus del sarampión, es fundamental mantener altas tasas de vacunación para prevenir brotes y/o epidemias, porque esa es la mejor forma de mantener al país libre de la enfermedad.