Personal administrativo del sector salud pide ser incluido en alza salarial

Prevalecen las huelgas y los paros de empleados administrativos de distintos centros de salud de la ciudad de Santo Domingo, tras ser excluidos del aumento salarial, asunto que debe ser gestionado por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama.

Durante una protesta, con pancartas y consignas, los servidores públicos del Hospital Dr. Félix María Goico, el centro médico Salvador B. Gautier y el Hospital de la Mujer Dominicana Dra. Evangelina Rodríguez, vociferaban "todos somos sector salud”, mientras otros decían “aumento salarial para todo el personal", con el objetivo de alcanzar el sueldo mínimo en el país de RD$20,000, ya que apenas ganan RD$10,000.

Desde conserjes, camilleros, el equipo de lavandería, cocineras, secretarias, personal de seguridad y archivistas, protestaron este jueves desde tempranas horas de la mañana en sus respectivos centros de salud, tras su inconformidad por no ser incluidos en el incremento salarial estipulado para los demás trabajadores del sector salud, como los médicos y enfermeras.

La exclusión fue calificada por los manifestantes como discriminatoria.

Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, el pasado año 2024, había garantizado un aumento salarial, no solo para médicos generales, especialistas, odontólogos, bioanalistas, psicólogos, farmacéuticos, ayudantes de farmacia, técnicos en rayos X y electrocardiografía, terapeutas, enfermeras licenciadas, sino también para auxiliares y personal administrativo.

Esos profesionales y técnicos serán favorecidos con un incremento salarial del 25 % de su sueldo, aplicado en tres etapas: un 10 % en enero de 2025, otro 10 % en junio de 2025 y el 5 % restante en enero de 2026, pero aún no se ha cumplido.

El conglomerado de empleados de la parte administrativa de las distintas instalaciones hospitalarias manifestó que el sueldo que ganan no les alcanza para resolver y asumir responsabilidades domésticas, razón por la que exigen un aumento lo más rápido posible.

Ángela Guillén es una de las afectadas, pues es parte del personal que tiene la responsabilidad de gestionar la limpieza en el hospital Salvador B. Gautier. Manifestó que hace 10 años no se propicia un aumento salarial y que además con el sueldo que tiene es imposible vivir.

“El médico no trabaja sin camilleros y no entra a un consultorio sucio. Sin facturación los médicos no trabajan, ni funciona el hospital”, expresó consternada Georgina Durán, quien es parte del personal administrativo del Hospital Dr. Félix María Goico, tras no sentir cambios positivos en la gestión de Lama en el SNS.

Por estas razones, exigen no solo al dirigente del SNS, sino también al presidente Luis Abinader, apiadarse de los servidores públicos, pues consideran que no es justo servir al sector salud y siempre ser excluidos de los aumentos y el bienestar que gozan otros empleados.

Advertencia

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores y Pensionados de la Salud (Fenatrasal) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) proclamaron que si las autoridades no intervienen de inmediato, las huelgas continuarán y se prolongarán durante todo el día, acción que paralizará las labores de los centros de salud y complicará las funciones de los médicos.

“Si estamos aquí y el hospital está paralizado, es porque también somos importantes y somos necesarias en el centro de salud”, declaró Yoasli Pion, secretaria en el Hospital Dr. Félix María Goico, señalando que el personal administrativo es una pieza clave en el funcionamiento del hospital.

Los manifestantes exigen un acuerdo que agilice el proceso de aumento de un 30% o elevarles el sueldo a RD $20,000, ya que lo que reciben al mes es una “miseria”, indicó la joven.