Evitar la soledad y buscar siempre con quien hablar

No dejarse atrapar por la soledad y tener siempre a alguien con quien hablar, son dos de una larga lista de enseñanzas dejadas a la población y al país por expertos en el tema como parte de las conclusiones del Foro de Salud Mental realizado el viernes pasado, una iniciativa de Listín Diario y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Colocar como prioritario el autocuidado; la importancia de los amigos, de la meditación, el ejercicio y el descanso, son medidas personales que cada quien debe fomentar, pero en manos de las instituciones y autoridades recae la responsabilidad de mantener el tema de la salud mental en primer plano, incentivar la educación y destinar los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar respuestas.

Además, de mirar la salud mental desde una perspectiva más humana, trabajando cada día en fomentar el amor, con una invitación a entender las emociones propias y las de otros para poder amar más y mejor, también fue un mensaje que quedó claro en la actividad.

Así lo expresa Cecilia Buchannan, licenciada en ciencias biológicas con especialidad en salud pública y actual secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Salud, durante la relatoría final del evento. Allí recogió el sentir expuesto por los participantes mediante discursos, conferencias y ponencias, durante toda la mañana.

El descanso

La importancia de los amigos, de los vínculos, de tener alguien a quien llamar, con quien hablar y pedir auxilio, citó la relatora como parte de las consideraciones más repetidas durante la actividad, así como de la meditación, el ejercicio y del descanso.

“Si usted no lo pone en agenda, no lo hace; si usted no lo pone como prioritario, no lo hace, no negocie ni la meditación, ni el ejercicio ni el descanso, porque si usted está saludable, es cómo puede hacer aportes a los demás que amas y a todo el que se cruce en su camino”, destacó.

Retos y soluciones

Dentro de los retos que tiene el país, en las conclusiones del Foro de Salud Mental quedaron claros la necesidad de trabajar contra el estigma; escasos recursos económicos y humanos; la falta de educación y de centros; escasa cobertura, el abuso del alcohol y las drogas prohibidas en la población.

Se pusieron sobre la mesa además, diferentes propuestas de soluciones entre ellas las citadas por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sobre el compromiso y el enfoque preventivo que se está trabajando, la apertura de nuevos centros, colocar psicólogos en las áreas de emergencias para identificar alguna condición de salud mental en pacientes que llegan con diversas patologías y la cobertura por la seguridad social.

La preocupación y sensibilización con el tema, también quedó resaltada y en la conclusiones se mostraron iniciativas que desarrollan las academias, entre ellas la que promueve la PUCMM con servicios de inclusión, formación de psicólogos de manera integral, creación de un doctorado, el fomento de la investigación, inclusión de la herramienta de la IA y el proyecto SAP.

Las exposiciones de los psicólogos y psiquiatras durante la actividad dejaron muy claras las razones por las que la “ruta de un paciente en crisis” resulta ser un camino tan empinado y de difícil acceso para las familias dominicanas.

Pocos especialistas, escasez de camas, un personal de salud de primer contacto muy poco capacitado para manejar ese tipo de situaciones, poca cobertura, alto costo de los tratamientos, inequidades, discriminación y estigma. A lo que se suma desconocimiento de parte de la población y falta de educación sobre el tema, son algunas de las limitaciones citadas.

La importancia de la investigación y de contar datos para poder medir la realidad, formaron parte de las conclusiones. “Sabemos que hay muchos traumas y que hay muchas personas que caminan heridas por la vida con sus traumas porque no saben cómo enfrentarlos. Lamentablemente las personas heridas, hieren y muchas de las situaciones que estamos viviendo en la sociedad se dan precisamente por eso. Uno de los mayores actos de amor que tenemos para con nosotros, para con los nuestros y para con la sociedad es amar”, concluyó Buchannan en su relatoría.