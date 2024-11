Conape responde al Listín con operativo de ayuda a envejecientes en La Caleta

Auxiliados de un bastón o una mano amiga, decenas de adultos mayores se dirigieron ayer al operativo multidisciplinario organizado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) en el municipio de La Caleta.

El operativo se realizó en respuesta a la demanda hecha por dirigentes comunitarios en el espacio “Listín en el barrio”, que encabezó el director del Listín Diario, Miguel Franjul, hace una semana.

Desde horas tempranas de ayer los mayores se congregaron en el salón de eventos de la localidad, donde se esperaba atender de 150 a 200 envejecientes de la comunidad, ofreciendo servicios de salud general y odontológica, así como medicamentos según la condición de salud de cada paciente.

El personal del Conape entregó de proteínas liquidas, pañales (para quienes lo requerían), servicio de peluquería, en el caso de los caballeros y dispositivos de apoyo (andadores), para los adultos mayores que tuvieran alguna condición que les imposibilite desplazarse.

Una de las beneficiadas con esto último fue Juana Armengó Rosario, de 80 años, quien sufre de diabetes y tenía que ser cargada por uno de sus cinco hijos para movilizarse, producto de una caída que sufrió en semanas pasadas.

Asimismo, se hizo entrega de 200 raciones alimenticias que contenían arroz, sopa instantánea, latas de habichuela, salsa, sal, espaguetis, café, leche entera en polvo, sardina, aceite, atún y avena.

Otro de los servicios que brindaron a los mayores fue completar la solicitud para que quienes calificaran y aun no sean beneficiarios, se les haga entrega de una tarjeta de subsidio del programa Supérate, al tiempo de llenar el formulario para la pensión solidaria que entrega el Gobierno.

El coordinador del programa de inclusión social del Conape, José Estévez, aseveró que desde la entidad participaron 35 personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, encargados jurídicos, técnicos, personal de apoyo, staff y estilistas.

Buenas nuevas

Estévez anunció que este operativo se emulara los próximos tres jueves de noviembre, mientras se realiza un estudio de un espacio y se adecua para la instalación de un hogar de día, en el que diariamente se acoja a los mayores y reciban los servicios primarios que brinda el Conape a esta población.

“Le vamos a dar prioridad a ustedes, porque no es posible que estando ustedes tan cerca del Distrito Nacional tengan todavía tantas necesidades no satisfechas…Tengan fe de que a partir de hoy y este operativo, nosotros no vamos a abandonarlo a ustedes ”, manifestó Marcos Jiménez, encargado de la Dirección de Fiscalización de Conape.

Entre otras cosas se anunció que se realizará un estudio socioeconómico para conocer la realidad de cada adulto mayor de manera particular, que permita levantar información y poder implementar políticas en beneficios de los envejecientes. Otros programas del Conape con el que la entidad pretende beneficiar a los mayores de La Caleta es “Familias de cariño”, en el que se identifican familias de confianza en cada barrio, de manera particular aquellas conformadas por mujeres solas y adultos mayores jubilados, para que conviertan sus casa en “Hogares de Cariño” y las cuidadoras devenguen un sueldo de RD$15,000.00 mensuales. Otro programa es el “Provee”, con el que se da un subsidio económico condicionado de $400.00 pesos mensuales, a través de la Tarjeta Supérate para ser consumido en insumos alimenticios en comercios previamente establecidos, para aquellos adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema.

Y “Te ama”, una transferencia económica de RD$600 mensuales para subsidio de necesidades básicas.