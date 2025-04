Cooper Flagg deja la Universidad de Duke y es favorito para ser primera selección del draft NBA

Cooper Flagg se despidió de Duke y se encamina a la NBA como el favorito para ser la primera selección general del draft.

Duke anunció la salida de Flagg en una publicación en redes sociales el lunes, después de una única temporada universitaria en la que el joven de 18 años se convirtió en apenas el cuarto estudiante de primer año en ser nombrado el mejor jugador de Estados Unidos por The Associated Press, llevando a los Blue Devils hasta el Final Four.

Su decisión fue algo anticipado durante todo el año, incluso cuando generalmente se negaba a detallar sus planes sobre su futuro profesional a medida que la temporada avanzaba en marzo o mencionaba cuánto disfrutaba jugar en la universidad.

“Quiero decir, ha sido un año increíble con un grupo de personas realmente genial”, dijo Flagg a la AP en marzo después de ganar el premio al jugador nacional del año.

El alero de 2,06 metros de altura (6 pies, 9 pulgadas), originario de Newport, Maine, promedió 19.2 puntos, 7.5 rebotes, 4.2 asistencias, 1.4 bloqueos y 1.4 robos para liderar a los Blue Devils en cada categoría. Es una amenaza versátil que mostró la capacidad de sobresalir como anotador, creador de juego y defensor.

“Sus momentos destacados, sus estadísticas, las formas en que impactó el juego en ambos extremos de la cancha, realmente en cada categoría, fueron extraordinarias — tan buena temporada de novato como la que ha tenido un chico aquí", dijo el entrenador de Duke, Jon Scheyer, en un video en redes sociales del programa sobre la declaración de Flagg para la NBA.

“Pero para mí, el diferenciador y la alegría de entrenar a Cooper es la persona que fue cada día, el compañero de equipo que fue — nunca se trató de estadísticas o de nada más que crear un ambiente y ayudar a su equipo a ganar”, agregó.

El momento estadístico destacado llegó cuando Flagg anotó 42 puntos para establecer un récord de novato de la Conferencia de la Costa Atlántica contra Notre Dame en enero, además de tener 30 puntos, seis rebotes y siete asistencias para ayudar a Duke a resistir a Arizona en el Sweet 16 del torneo de la NCAA. También se exhibió con varias jugadas individuales impresionantes que salieron en los resúmenes de las acciones destacadas de los partidos.

Flagg cerró con 27 puntos y siete rebotes en una derrota ante Houston en las semifinales nacionales.

Los Blue Devils se despegaron por 14 puntos con aproximadamente 8 minutos y medio restantes, pero flaquearon al final. Houston anotó los últimos nueve puntos del juego en los últimos 33 segundos y Flagg falló un tiro tardío para tomar la delantera.

No cumplirá 19 años hasta diciembre, lo que sería aproximadamente dos meses después de su temporada de novato.

Flagg es el tercer jugador de Duke en anunciar una salida temprana para la NBA en la última semana, uniéndose a Kon Knueppel, alero de primer año, y Tyrese Proctor, base de tercer año.