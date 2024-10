Médicos reclaman reajuste pensiones

La doctora Dalma de la Rosa, presidenta de la Asociación de Médicos Pensionados, dijo que el presidente Luis Abinader debe reajustar el salario de los médicos y trabajar el aporte que se realiza al Seguro Médico de los Pensionados.

De la Rosa, indignada por las calamidades pasadas por los médicos pensionados, expresa su incomodidad y exige al gobierno dominicano que estos que han dedicado sus años en el ejercicio sean tomados en cuenta para un salario digno.

"Los médicos pensionados en estos momentos estamos pasando por una situación económica extremadamente calamitosa. El salario que como pensionados devengamos en la actualidad no nos permite sobrevivir con dignidad", manifestó De la Rosa en un encuentro con la prensa.

La doctora precisó que los médicos debido a su avanzada edad presentan problemas de salud y para estos es complicado seguir un tratamiento, ya que el alto costo de los medicamentos les impide abastecerse de sus necesidades.

"Tenemos muchos problemas de salud propios de la edad; la situación está que se agrava con los elevados costos de los medicamentos que necesitamos y otros gastos propios: alimentación y vestimentas.Nuestro salario cada día se hace más pequeño frente a la inflación, al alto costo de la vida y de cara a esta reforma fiscal", explicó de la Rosa.

La médica dijo que el jefe de Estado Luis Abinader acordó con el Colegio Médico Dominicano hace aproximadamente cinco meses la modificación del decreto 18-19 para disminuir el aporte al Plan Especial del Seguro Médico Transitorio de los Pensionados de 6.4% a 3.2% del salario que los médicos aportan a dicho plan.

"A 5 meses de este acuerdo, aún el decreto no termina por aparecer y los médicos pensionados no resisten más tiempos de espera; porque este seguro médico es muy costoso y con una red de servicios muy limitada y muy mala", agregó.

De igual manera, la doctora Mercedes Rodríguez se pronunció ante el llamado de atención al presidente, diciendo que para los pensionados es una lástima que el Estado no preste la debida atención al gremio como ha sido para las reformas llevadas ante el Congreso Nacional.

"Que haya que indemnizar a los médicos en estos días que se están haciendo tantas reformas del Estado. La reforma constitucional, la reforma en el código laboral y las reformas que estaban haciendo para modernizar el Estado y la reforma fiscal. Sin embargo, una parte importante que debe reformarse es la ley de seguridad social, que los pensionados que dimos todo durante nuestra vida activa no se está tomando en cuenta. Debió ser la primera reforma que se debió llevar al Congreso. Es una lástima que todos los que no mueran jóvenes lleguen a ser pensionados y nos tienen abandonados", dijo Rodríguez con enojo al no recibir respuestas de Luis Abinader ante el bienestar de los pensionados.