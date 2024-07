Agua expuesta al sol puede provocar cáncer

Consumir agua embotellada expuesta al sol en plantas procesadoras, colmados o cualquier otro lugar, podría producir daños nocivos en la salud, pudiendo incluso aumentar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.

El dato fue ofrecido por la doctora Naly Cruz, especialista en oncología y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

“Los plásticos cuando se calienta emiten unas sustancias químicas que se llaman ftalatos y bisfenoles, que son potentes carcinógenos. El plástico que pasa todo el día en el sol emite estas sustancias que producen cáncer”, estableció la doctora Cruz, también presidente de la Sociedad Dominicana de Radiación Oncologica.

Explicó que también los alimentos en recipientes de plástico que son colocados el microondas, la comida que se compra y se sirve caliente en los envases plásticos, así como el café en los vasos de este material, producen la misma sustancia.

Estamos ingiriendo de manera directa estos componentes químicos que son potentes carcinógenos y que pueden producir cáncer de estómago, cáncer de unión gastroesofágica, cáncer de mama y ahora se está hablando también de cáncer de páncreas asociados a los ftalatos y bisfenoles”, indicó la oncóloga.

La especialista en Radio Oncología, puntualizó que no existe un solo plástico que no emita la sustancia que cuando se calienta. “Hasta el momento, que yo haya leído y que yo conozca no existe ese tipo de plástico”, enfatizó. Estableció que el problema radica en la combinación de calor y plástico. “No se habla de si es un plástico delgado o si es un plástico grande o grueso, ya que desafortunadamente no hay nadie que haya dedicado un estudio a determinar cuál plástico sí y cuál no produce estas sustancias, indicó Cruz.

Explicó que ingerir de manera directa una sustancia carcinogénica provoca que el organismo tenga cambios en el código genético de las células, y esas células, cuando la exposición es persistente a lo largo del tiempo van a provocar mutaciones y cuando las mutaciones persisten dan origen a clones carcinogénicas que la van a mutilar las células y a multiplicarse de manera acelerada, lo que da origen a los tumores.