Cirujanos estéticos sin aval siguen causando complicaciones a pacientes

La llegada de pacientes, sobre todo jóvenes, con complicaciones fruto de haberse sometido a tratamientos estéticos con personas no certificadas o en lugares inadecuados, sigue siendo frecuente en el Servicio de Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva del hospital Salvador B. Gautier.

Cada semana llegan allí pacientes con infecciones y otras complicaciones vinculadas a ese tipo de práctica, con meses en los que pueden ver entre 15 y 20 casos similares.

Así lo afirma del doctor Severo Mercedes, jefe de la única Escuela de Residencia Médica de Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva del país, que funciona en ese hospital de la red pública, al señalar que este año continúa ese servicio recibiendo casos de pacientes afectadas fruto del intrusismo profesional.

El especialista dijo que la mayoría son pacientes jóvenes que como consecuencia de la inexperiencia se someten a procedimientos estéticos con personas no autorizadas a ejercer en esa área médica, ya que no son cirujanos plásticos, no han hecho la especialidad ni cuentan con aval académico.

"Esas manos inexpertas lo que hacen es poner en riesgo la vida del paciente y afectan la marca país y el turismo de salud" SEVERO MERCEDES ESPECIALISTA

Señaló que muchos de esos procedimientos se realizan en lugares que no están habilitados por el Ministerio de Salud Pública, lo que impide que el órgano rector de salud pueda tener control sobre ello.

Dijo que eso implica complicaciones para el servicio de salud, mayor gasto de recursos e insumos, riesgos de contaminación para otros pacientes y riesgo de la vida para el paciente afectado.

Recordó que desde hace años se ha estado recomendando que el paciente investigue al médico y al centro de salud donde se va a someter al procedimiento, antes de hacerlo para evitar riesgos.

Señaló que República Dominicana cuenta con excelentes profesionales de la medicina estética y reconstructiva, asi como con centros que cuentan con todos los avances en esa materia.