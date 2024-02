Pacientes con dengue y Covid empiezan a dar “respiro” a médicos del hospital Reid Cabral

Aunque los casos de dengue, Covid-19 y otras afecciones respiratorias siguen latentes en el país, la demanda de atención médica de niños con síntomas de esas enfermedades empezó a registrar esta semana una importante disminución en el hospital Infantil Robert Reid Cabral.

Así lo explica su directora Mabel Jones, quien señala que esta semana tanto en el área de emergencias como de internamiento se ha visto un marcado descenso de casos, lo que ha dado una especie “de respiro” al personal de salud del hospital que durante meses ha estado trabajando con intensidad, debido a la alta incidencia del dengue y las infecciones respiratorias.

Ayer, explicó Jones, el hospital tenía tres pacientes hospitalizados con dengue y registro de cero ingresos en los últimos tres días, contrario a los anteriores, cuando permanecían en sus salas entre 11 y 12 pacientes hospitalizados y un promedio de tres y cuatro ingresos diarios.

Los contagios por Covid también ha bajado en las últimas semanas.ARCHIVO/LD

Mientras, en torno al Covid-19, dijo que ayer sólo tenían un paciente hospitalizado y que se siguen recibiendo casos de niños con infecciones respiratorias, pero que son los esperados para esta época del año.

Seguir cuidados

“Para nuestra sorpresa, la noche de ayer teníamos 12 camas vacías en el área de emergencia”, señaló la directora del hospital pediátrico de referencia nacional.

No obstante, explicó que aunque la presencia de pacientes con dengue y Covid-19 ha disminuido, eso no significa que esos virus no estén presentes en el país, por lo que es necesario que los padres sigan manteniendo la vigilancia y cuidados de los niños.

Recuerda que el lavado de manos y la higiene son fundamentales para garantizar la salud de los niños y las familias.

Dijo que el hospital sigue recibiendo casos de niños aquejados de enfermedades respiratorias que son fruto del cambio climático y otros con crisis por falcemia y otras condiciones que afectan a la niñez, que son atendidas en el hospital.