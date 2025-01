El Alfa se despide de su abuela y revela fecha de su retiro, el 18 de diciembre de este año

El Alfa anunció la noche de este martes que tomará una pausa de redes sociales para vivir un momento de duelo tras la muerte de su abuela Ramonita el pasado fin de semana.

"Sé que la vida continúa pero mis sentimientos no pasan por desapercibidos mi abuela me enseñó amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto voy a guardar luto en su memoria", dijo el exponente urbana.

El intérprete de "Jamaica" también confirmó que su retiro de los escenarios está cerca, el cual será efectivo a partir del 18 de diciembre de 2025.

"Su felicidad era verme triunfar, pero no puedo ni estar despierto, me despido momentáneamente de mi público que me quiere vuelvo pronto, adiós Instagram", dijo.

"Pude pasar más tiempo con ella pero mi trabajo no lo permitía, los días de mi retiro se acortan el 18 de diciembre de 2025 más nunca volveré a cantar… descansa en paz abuelita", concluyó.

El cantante no ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento de Ramonita.