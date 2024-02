Odontóloga explica la importancia de cepillarte antes de desayunar

La odontóloga, Yokasta de la Rosa informó que lo ideal es cepillarse tres veces al día y el primer cepillado se debe realizar después de desayunar y no antes, porque lo ideal es lavarse los dientes en la noche para que la boca al dia siguiente esté limpia.

“Las personas se pasan el día entero comiendo, trabajando, en la universidad o haciendo cualquier otra actividad; cuando llegan a la casa, comen, cenan y van a acostarse y es por eso que es importantísimo es el cepillado nocturno”, educó de la Rosa.

Dijo en el programa Al Punto, en su conversación con Martina Espinal, que el error radica en levantarse, cepillarse y pasarse la mañana con la boca sucia.

Mujer mirando la lengua en un espejo.Europa Press

Indicó que no cepillarse al irse a la cama y durar ocho horas con la boca cerrada se crea el ambiente propicio para que las bacterias que viven de manera natural, en la boca, aprovechen ese ambiente cálido para atacar las encías, el esmalte y las dentinas de los dientes, lo que produce caries .

Por el contrario, si la persona se cepilla en la noche, no le dará oportunidad a que esas bacterias actuen, lo que quiere decir, que por la mañana al levantarse la boca estará limpia, explicó la doctora.

En tal sentido, aclaró que al despertarse si la boca está limpia, pero tiene mal aliento, es porque los gases que se producen en el estómago pueden producir ese mal.

“Tú te levantas, te tomas un vaso de agua e inmediatamente se quita el mal aliento. Te desayunas, si tienes el hábito y después te cepillas y sales para la calle con tu boca limpia”, recomendó.".

Sustentó que el cepillado debe realizarse después de desayunar, luego del almuerzo y en la noche, este úlmo el más importante.

Técnicas de higiene bucal

Hay varias técnicas personales para mantener una higiene bucal expresó la dentista, que consta: de un buen cepillado, hilo dental y enjuagues.

Dijo que depende de cuál sea la salud bucal del paciente y se suman algunos aditamentos para mantener lo que sería una excelente higiene bucal. Aclarando que esta solo sería la primera parte que se complementa asistiendo al odontólogo cada cuatro a seis meses dependiendo de la situación del individuo.

“Deben visitar al odontólogo cada cuatro o seis meses dependiendo del caso, si tú tienes una higiene bucal, con dos veces al año que tu vayas al dentista es suficiente”, recomendó la especialista.

En tanto que, si el paciente tiene ciertas condiciones, como periodontales es importante que vaya cada cuatro meses a consulta.

Si el paciente tiene prótesis removibles debe cuidarse aún más, cepillándose cada vez que come, quitárselas, cepillarlas y volverla a colocar. Mientras que si es una prótesis fija, implantes

o puentes igualmente hay aditamentos y hilos especiales que ayudan a mantener la higiene.

Mientras que, para el caso de los niños la visita al dentista depende de las edades, aseguró de la Rosa.

Por ejemplo, hay edades en las que los padres llevan al niño al dentistas cada seis meses para ir creando el habito de higiene bucal, en tanto que, si está pequeño de uno o dos años, no es tan necesario, al menos que no tenga alguna condición como caries de biberón, que se produce cuando el bebe le dejan mucho tiempo el biberón en la boca, cuando le dan muchos jugos o cuando no hay una adecuada higiene bucal por parte de los padres, aclaró.

“Cuando están un poquito más grande, al igual que un adulto con llevarlo dos veces al año para chequearlo, hacerles sus evaluaciones y para que adopten el habito de cuidarse es sumamente importante”.