Detectan 5,000 casos cáncer de próstata al año

La alianza empresarial Sanar una Nación y la Sociedad Dominicana de Urología anunciaron ayer un acuerdo de colaboración que busca crear mecanismos efectivos para reducir los indicadores del cáncer de próstata, a través de la campaña “Reto que salva vidas” y contribuir a mejorar los indicadores de salud de los dominicanos.

De acuerdo a la Sociedad de Urología, el cáncer de próstata es el más frecuente de todos en el país, representando un 24%, lo que apunta a que son casi cinco mil casos nuevos por año, lo que equivale a decir que uno de cada seis hombres dominicanos lo desarrollaría.

La iniciativa dada a conocer ayer en rueda de prensa surge para crear conciencia sobre ese tipo de cáncer, que se puede tratar con éxito con una intervención temprana.

La colaboración entre Sanar una Nación y la Sociedad Dominicana de Urología contempla el intercambio de recursos, conocimientos y apoyo en la implementación de programas y campañas relevantes.

Fue firmada por Pedro Brache, director del Comité Ejecutivo de Sanar una Nación y por la doctora Katia Margarita García Fermín, presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología.

Explicaron que la campaña se suma a los esfuerzos del gobierno dominicano, que desde hace un tiempo lanzó una iniciativa para aumentar el tratamiento temprano de los cánceres de mama, cervicouterino y también de próstata en los centros de la red pública de servicios de salud

Destacaron la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata y la efectividad de los tratamientos avanzados disponibles, así como la relevancia de la unión y el impacto positivo que tendrá la campaña a nivel nacional.

Chequeos preventivos

“Reto que salva vidas” es un llamado a la acción para motivar a los hombres de 40 años o más a visitar el urólogo y detectar ese cáncer que no muestra síntomas en sus primeras etapas.

García afirmó que las cifras de la enfermedad son impactantes. Explicó que el cáncer de próstata es el más frecuente de todos los cánceres en la República Dominicana, representando un 24%, lo que apunta a que son casi cinco mil casos nuevos por año. Es decir que, uno de cada seis hombres dominicanos lo desarrollará. Comparativamente, el cáncer de mama representa un 17% del total de casos anuales registrados.

Por su lado, Brache sostuvo que “es hora de motivar a los hombres a poner su salud como prioridad y no dejar las cosas para última hora. El cáncer de próstata es una realidad. Desde Sanar una Nación queremos incentivar a los dominicanos a velar por su salud. A lo largo de nuestros años de ininterrumpida labor, venimos siendo un apoyo para el sistema de salud dominicano. Es por esto que la razón de ser de la campaña es salvar vidas”.

La campaña tiene como foco principal dar a conocer la importancia que tiene realizarse la prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) y su correlación con otros dos factores claves para la prevención: la visita al urólogo para obtener la historia clínica y el examen físico.

El acto también contó con la participación de representantes de las empresas fundadoras de Sanar una Nación, entre ellos, Wenceslao Soto, director ejecutivo de Fundación Rica; Elías Dinzey, gerente general de Fundación Popular; Christy Luciano, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Grupo Universal; Joanna Figueroa, vicepresidenta de Procesos de Dirección y Gente de Grupo Ramos; y, Tim Tuccelli, presidente del Consejo de CitiHope International.

