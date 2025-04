Figuras internacionales envía mensajes de apoyo tras siniestro de Jet Set

El 8 de abril de 2025 quedará marcado en el corazón de muchos dominicanos como un día lleno de tragedia y dolor con la pérdida de más de 200 vidas de sus familiares y conocidos de una manera funesta e imprevista tras el desplome en el techo del conocido centro nocturno Jet Set Club, mientras el merenguero Rubby Pérez animaba una de sus temáticas fiestas.

Ante el desconsuelo que cubre a la nación, figuras internacionales se han solidarizado en la adversidad enviando mensajes de consuelo y esperanza a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros en compartir su preocupación ante el cataclismo fue el empresario puertorriqueño Rafael “Raphy” Pina, quien expresó cómo le afectaba “profundamente lo ocurrido”, además de brindar respaldo a las familias que han perdido seres queridos. “Rogamos a Dios que no se sigan sumando más víctimas a esta tragedia”, rezó en su mensaje.

Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, transmitió su “más sentido mensaje de condolencia ante el triste suceso que enluta y llena de profunda nostalgia a cientos de familias en esta nación; entre ellos el destacado artista Rubby Pérez, un ícono que nos legó por siempre sus letras y música caribeña". […] “Nuestra solidaridad, hermandad y compañerismo, como siempre, están prestos y presentes ante cualquier circunstancia. "¡Que haya consuelo de parte de Dios para ti, querida dominicana y querido dominicano!”, concluyó.

El cantante boricua Don Omar proclamó sus condolencias al sufrimiento de las víctimas. “Mis oraciones están con todos los afectados por la tragedia en Santo Domingo. No hay palabras para expresar el dolor por la pérdida de tantas vidas y el sufrimiento de los sobrevivientes”, publicó en un post de Instagram.

En X, antes Twitter, el también cantante Bad Bunny publicó un mensaje deseando fortaleza a todos los afectados y consuelo ante el cataclismo.

Vía historias de Instagram, Ricardo Montaner lamentó la partida de personas valiosas, incluyendo a Rubby Pérez, deseando amor a todo el territorio, unidad y recuerdos que brinden consuelo.

“Elevamos nuestras oraciones por quienes partieron, por quienes luchan por recuperarse y por todos los que hoy se sienten tocados por esta pérdida. En estos momentos de duelo, queremos abrazar en pensamiento y solidaridad a todo el pueblo dominicano”, manifestó junto con su familia.

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre; no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. […] "Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente”, comentó Alejandro Sanz en X, además de publicar un video con una veladora para los dominicanos.

La presentadora de televisión cubanoestadounidense, Lili Estefan, admitió no tener “palabras para expresar el dolor” mientras se mantenía en plegarias por todos los dominicanos y enviaba su pésame ante la tragedia. De igual modo, devastada junto a Clarissa Molina por la historia de fallecimiento de la gobernadora Nelsy Cruz, contuvieron las lágrimas al contar cómo habrían sido sus últimos momentos en el programa El Gordo y la Flaca.

Whoopi Goldberg, actriz estadounidense, en una emisión del programa The View envió su apoyo a los afectados e invitó a la audiencia a ofrecer oraciones “por estas almas”.