Foro del Listín sobre salud e IA reunirá a una docena de panelistas

Cerca de una docena de expositores y panelistas participarán en el Primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial que se realizará en el país el 28 de este mes, como una iniciativa de LISTÍN DIARIO con el auspicio del Ministerio de Salud Pública y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La actividad procura a dar una mirada amplia sobre lo que aporta esa tecnología en el campo de la medicina y cómo afrontar el desafío de la IA en la salud en República Dominicana, mediante sesiones de trabajo que abordarán exposiciones de expertos nacionales e internacionales a través de cuatro grandes paneles de discusión.

Las estrategias globales, las estrategias locales, perspectivas de aplicación y la ética y bioética, serán aspectos a tratar en este primer foro, que será realizado en el Campus Santo Domingo de la PUCMM y contará con transmisión simultánea mediante las plataformas digitales de LISTÍN DIARIO y la universidad.

La actividad será encabezada por el ministro de Salud Pública y coordinador del Gabinete de Salud, Daniel Rivera, quien abordará lo referente a la Inteligencia Artificial y los Desafíos del Plan Estratégico Nacional de Salud 2030; el rector de la PUCMM, reverendo Secilio Espinal, quien hablará de la IA en la Educación Superior y el licenciado Miguel Franjul, director de LISTÍN DIARIO, ideólogo de la iniciativa, quien tendrá a su cargo las palabras de introducción, reflexión y compromiso.

Visión Global

Las estrategias globales de estas herramientas, sus ventajas y desafíos en las ciencias de la salud serán abordadas por exponentes internacionales, entre ellos los doctores Javier González Rey y Julio Pequero Moreno.

González Rey es profesor de pediatría, presidente Asociado de Educación y director del Centro de Educación de Pediatría del Cincinnati Children´s Hospital, mientras Pequero Moreno es especialista en Cardiología y Ecocardiografía del Memorial Healthcare System Broward County, Florida, Estados Unidos y diseñador de sistemas de IA para la gestión de Servicios.

Experiencias locales

Las estrategias serán expuestas mediante el panel: transformando los servicios de salud con aplicaciones prácticas de Inteligencia Artificial, en el que participarán como ponentes los doctores Santiago Hazim, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa); Héctor Sánchez Navarro, del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y José Rafael Yunen, presidente del Consejo de Directores de Grupo Yunen,

Por la PUCMM, participarán los doctores Kiero Guerra, profesor e investigador; Zoilo García, investigador de realidad virtual aumentada en Salud Mental, y Raúl Roa, CEO Tagshelf.

Su aplicación

El tema de la perspectiva de la aplicación en los servicios de salud y prevención de epidemias y pandemias, estará a cargo de Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública; Marcos Núñez, profesor y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), y Renato González, coordinador de Maestría en Ciencias de Datos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

La ética

Los temas relativos a ética y bioética en la aplicación de la IA serán expuestos por Aura Celeste Fernández, presidenta del Consejo Nacional de Bioética y Salud (Conabios); Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población y Funciones Esenciales del Ministerio de Salud Pública, y Rodolfo Núñez Musa, del Comité de Ética Independiente Two Oceans in Health/CENISMI.

La conducción del foro será responsabilidad de Eddy Pérez Then, investigador dominicano y presidente de Two Oceans in Health, y la relatoría general del evento, la doctora Cecilia Buchanan Vivot.

La propuesta

La propuesta de realizar en el país el Primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial fue hecha por LISTÍN DIARIO a través de un editorial titulado “Por un Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial”, donde valora la necesidad de un encuentro dirigido a reunir a todos los integrantes del sistema, público y privado, en un ejercicio de visualización y propuestas acerca del uso que se le pueda dar a la IA, la cual de inmediato tuvo gran valoración de diferentes sectores e instituciones vinculadas a la salud.

El Comité Organizador del Foro Nacional de Salud e IA es presidido por el director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, y lo integran los señores Eladio Pérez, Eddy Pérez-Then, Reynaldo Peguero, Raymond Umpierre; los doctores Ana Bélgica Guichardo, Marcos Díaz, Cecilia Buchanan y Doris Pantaleón.