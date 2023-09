Casos febriles siguen llenando los servicios hospitalarios pediátricos

Los casos febriles de pacientes sospechosos de dengue continúan aumentando en las áreas de emergencias y consultas de los hospitales pediátricos del país, mientras más de la mitad requieren ser hospitalizados por presentar signos de alarma, como vómitos, dolor abdominal y mareos, además de fiebre.

Ayer, solamente en los dos principales hospitales pediátricos de la capital permanecían hospitalizados 131 pacientes con características clínicas de dengue, de los cuales 83 se encontraban hospitalizados en el hospital Pediátrico Hugo Mendoza, ubicado en Santo Domingo Norte, donde se registran los mayores niveles epidémicos de la enfermedad, y 48 menores se encontraban en el hospital Infantil Robert Reid Cabral, en el Distrito Nacional.

En el hospital Hugo Mendoza se reciben alrededor de 100 menores diarios con procesos febriles, reveló su directora, Dhamelisse Then, donde se ha aumentado la cantidad de camas y establecido una expansión de las áreas para garantizar espacio a los pacientes que lo requieran.

ir al médico si hay fiebre

La doctora Then recordó que el dengue puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo de manera adecuada y llamó a los padres a que acudan al médico ante la primera señal de fiebre que registren sus niños y que no se queden en la casa perdiendo tiempo.

Dijo que en la actualidad todo paciente que presente fiebre debe ser visto como sospechoso de dengue y que los menores de un año se complican más rápidamente.

Destacó que pese a la alta demanda de ingresos y de recibir pacientes en condiciones muy graves, el centro no registra ninguna mortalidad por dengue.

Recordó que la enfermedad puede ser letal si no es atendida a tiempo y que el tratamiento del dengue es a los síntomas que el paciente va presentando, donde juega un papel importante la hidratación.

débiles y deficientes

A su vez, la doctora Noldis Naut Suberví, ex directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), criticó las medidas que está tomando el gobierno para controlar la propagación del dengue, las que dijo han sido débiles e insuficientes y ocultan las cifras de la cantidad de infectados y defunciones en los hospitales.

“En los hospitales se está viviendo un infierno, dada la gran afluencia de pacientes que están hacinados en las emergencias a espera de una cama, sobre todo en centros pediátricos”, dijo en declaraciones escritas.

La pediatra salubrista con especialidad en Alta Gestión Pública aseguró que, en medio de esta angustiosa y lamentable situación, los casos siguen aumentando de manera vertiginosa en provincias como San Cristóbal, La Vega, Barahona, Santiago, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, donde se reportan la mayoría de los casos.

La ex directora de Centros Hospitalarios del SNS sostuvo que, dentro de estas estrategias, debieron estar las correspondientes a controlar la propagación del mosquito, la eliminación activa y constante de criaderos y fumigación focalizada en áreas de mayor concentración de número de casos, antes del inicio de las lluvias.

La doctora Naut Suberví recordó también, que se debe incluir la limpieza e higienización de patios y cañadas, solares baldíos y junto a todo esto reiniciar campañas de concientización para la eliminar el mosquito en medios masivos, usando un lenguaje llano y convincente, de manera tal, que la población pueda asimilar e involucrarse de forma activa y contribuir a disminuir la morbilidad por esta entidad que es endémica.