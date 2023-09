Colegio Médico levanta paro para combatir auge del dengue

El dengue, una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos, según la Organización Panamericana de la Salud, se ha colocado en el ojo del huracán de las autoridades y la población dominicana. Desde hace dos semanas, las alarmas se han disparado tras su asentamiento mortal en el país.

Por esa razón, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las asociaciones médicas especializadas han levantado el paro de labores, que notificaron días atrás para el jueves y viernes, con el propósito de sumarse a la lucha contra el brote de esta enfermedad.

El presidente del CMD, Rufino Senén Caba, dijo ayer que mientras no se eduque a la población para no tener gomas amontonadas o tener flores de agua en los cementerios “vamos a seguir bajo la férula del dengue”. “Hay dengue en todo el país. In Crescendo”, afirmó el galeno en rueda de prensa.

Tras el repunte sorpresivo de esta enfermedad, que hasta el pasado 28 de agosto se registraron 5,145 casos probables, Senén Caba aseguro que el CMD se sumará a cualquier esfuerzo, para hacerle frente a esta situación.

No obstante, en los últimos segundos de su alocución arremetió contra las acciones de prevención de las autoridades sanitarias, apuntando que han “improvisado” con la situación por “desconocimiento”.

“La improvisación, la politiquería y sobre todo un modelo privatizado que ve a la salud como una mercancía y no como un derecho donde todos tengamos garantías de acceder, son la causa de esta deplorable situación sanitaria que nos viene encima”, señaló el CMD en un comunicado de prensa.

El pasado domingo 3, el Ministerio de Salud Pública realizó operativos de fumigación en zonas donde se detectaron nuevos casos de dengue, una acción que fue catalogada por Senén Caba como “puro populismo”.

“Eso no resuelve, porque a los gusarapos no les hace nada: ‘usted pasa por aquí fumiga dos horas, pero esos mosquitos eclosionan mañana, cuando no se está fumigando’”, explicó a los periodistas.

Tras estas opiniones, el galeno sostuvo que la solución consiste en “abatir criaderos (lugar húmedo donde se reproduce el mosquito del dengue: Aedes aegypti)”, siendo esto “un compromiso social, que debe asumir el rector de la salud dominicana, que es el ministerio”.

Para el desarrollo de un comité de mitigación, Senén Caba dijo que Salud Pública debe convocar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a las universidades, dónde, según él, “hay más de 50 mil estudiantes de medicina, odontología, enfermería y de psicología”, así como a los cabildos, al Ministerio de Educación, entre otras entidades.

“Eso es lo que demanda el momento: un comité nacional, para enfrentar está crisis sanitaria”, aseguró.

El exdirector del Hospital Robert Reid Cabral, el infectólogo Clemente Terrero, también se refirió al brote del dengue, indicando que la situación en este momento “es grave, difícil y compleja”.

“Está apenas comenzando y va en expansión”, advirtió el médico en la rueda de prensa.

De acuerdo con Terrero, los hospitales pediátricos: Materno de Los Mina, Robert Reid Cabral y Hugo Mendoza se encuentran “abarrotados de pacientes”, con síntomas de esta enfermedad.

Hasta el mediodía de ayer, el centro médico Robert Reid Cabral sumaba 41 pacientes sospechosos por dengue, según informó a Listín Diario la directora Mabel Jones.

De esa cantidad, unos 17 se encontraban “estables”, para ser dados de alta médica, mientras que el resto estaba bajo “observación”.

Las camas en ese hospital se aumentaron, de acuerdo con la directora, como medida de prevención en caso de incrementarse el ingreso de pacientes que presenten síntomas como: fiebre muy alta, acompañada de dolor de cabeza, molestia retro ocular, muscular, erupción en la piel, vómitos, diarrea, ojos rojos u otros signos clínicos.

CMD seguirá plan de lucha

A pesar de que el Colegio Médico dejó sin efecto el paro de labores tras la incidencia del dengue, Senén Caba aseguro que se mantendrán en sesión permanente, para seguir con su plan de lucha en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por mejoras en el sistema médico dominicano.

“Ampliación del catálogo de intenciones médicas; aumento del listado de fármacos que recibe la población; incursión de los pacientes con enfermedades mentales y aquellos confinados en sus casas”, son algunos de los reclamos de los médicos.

