Estrategia de Salud Pública es crear escuelas saludables

Convertir las escuelas en centros saludables es, uno de los objetivos contemplados por el gobierno en su Plan Estratégico Nacional de Salud 2030 (Plandes 2030), en el que se plantea la enseñanza de nutrición básica a la población infantil con miras de que conozcan por sí mismos el tipo de alimentación que les es pertinente y que, por consiguiente, cuiden su estilo de vida y aumenten los indicadores nacionales de sobrevida.

El Plandes, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, prevé la implementación de diez acuerdos vitales para la agenda nacional de salud, orientados en la prevención, promoción y educación, que se supone que lograrán incidir en la calidad y duración de la vida del dominicano a largo plazo.

“Creemos que el impacto que queremos lograr con este Plandes lo vamos a ver en veinte años, y la forma en la que lo vamos alcanzar es a través de los acuerdos que ya tenemos con escuelas saludables, con el Ministerio de Educación, que nos permitirán enseñantes nutrición básica a esos niños”, aseguró el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, durante un desayuno con el director del periodico Listín Diario, Miguel Franjul.

Doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública.

Según informó Rivera junto al equipo que trabajó en la elaboración del Plan, las estadísticas más recientes que manejan señalan que el 31% de los niños en República Dominicana padece de obesidad, y el 93% admite que no hace ejercicios en las escuelas.

Con las estrategias de la agenda 2030, el Estado busca reducir esos indicadores, entendiendo que la calidad de vida del ser humano de hoy no es la misma que años atrás, por lo que entiende necesario educar a la población para que implemente cambios en su vivir que, por demás, les resultarán favorables.

“Lo que nosotros estamos haciendo con escuela saludable es que ya hay varios proyectos pilotos, dónde están comenzando a usar los elementos nutritivos naturales de la zona, evitando usar los alimentos procesados, sino que sea la alimentación normal. Tenemos incluso un acuerdo con el Inabie (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil)”, reveló el ministro de Salud.

Cómo alimentarse

La mala alimentación y sedentarismo, según el ministro, son de los principales factores que en la actualidad afectan los riesgos de salud.

Igualmente, las adversidades por las que pasa el medio ambiente tienen sus contras en las facultades del organismo, dejando a su paso un 30 a 33% de pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado.

La campaña: El ministro Daniel Rivera explica estadísticas al director del Listín Diario, Miguel Franjul.

La mejoría en la calidad de vida que busca dar a conocer Salud Pública requiere el entendimiento de que el sedentarismo, el estrés y la tensión no contribuyen, y que incluso es necesario dejar hábitos tóxicos.

“Queremos que la gente entienda que no hay que inscribirse en un gimnasio. El sedentarismo, el estrés y la tensión no contribuyen.. Lo más económico que sale es el cambio en el estilo de alimentación, dejar hábitos tóxicos..”, afirmó Rivera para mencionar que el estreñimiento, que hay quienes le catalogan como una enfermedad, no es más que otro de los resultados de una mala alimentación.

Rivera indicó que como ministerio, confían en el equilibrio de la alimentación, tal y como se da en los platos típicos dominicanos.

“La alimentación equilibrada nuestra, dominicana, eso de un poquito de arroz, los granos con legumbres, lentejas o guandules, más ensaladas dominicanas y un poquito de pollo o pescado, es suficiente. Lo que pasa es que estamos agregando muchas cosas que no van”, expresó al detallar que el buen equilibrio alimentario alivia de la diverticulosis, las hemorroides, la gastritis, el sobrepeso, la obesidad, osteoartritis y la hipertensión.

Salud mental

Otra de las grandes apuestas gubernamentales desglosadas en el Plan Estratégico Nacional de Salud 2030, está orientada a la importancia de la salud mental.

“Para nosotros lograr la sobrevida de los pacientes hemos contemplado en el plan hasta el estrés. Que nos llamen al centro de llamadas que tenemos, donde ya hemos determinado que los que están buscando más orientación son personas de 12 a 38 años y principalmente mujeres”, aseveró el también presidente del Gabinete de Salud.

El ministro Rivera cuando detallaba los objetivos del Plan Estratégico de Salud.

Por lo que explicó, solo en esta semana aumentó en un 82% el número de mujeres que llamaron a su línea gratuita, 809-200-1400, en coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), para pedir ayuda psicológica por padecer de tristeza, angustia, depresión, entre otros.

La línea cuenta con 36 psicólogos, y de acuerdo a las estadísticas que mostró la principal razón por la que los dominicanos llaman es por sentimientos de tristeza y depresión, siendo estos el 56%, por angustia se comunica el 55%, por ansiedad 44%, por razones de insomnio del 31% al 40%, y porque manifiestan ideas suicidas un 12%.

Según el doctor Rivera, sus controles indican que las emociones negativas variantes de la ansiedad y la angustia, que casi siempre caminan juntas, están vinculadas al “uso de un celular que quiere resolver tus problemas y te lleva al aislamiento”.

Además, esta vertiente, y en general los avances tecnológicos supuestamente llegados para facilitar la vida humana, colaboran en evitar que las personas se muevan tanto como lo necesitan, dando 10,000 pasos diarios, e incluso realizando actividades físicas durante 15 minutos después de cada una de las tres comidas.

El funcionario aseguró que han recibido llamadas de menores de 12 años que marcan por sí solos pidiendo orientación, por encima de que no han lanzado un anuncio promocional de carácter oficial.

Salud comunitaria

El fortalecimiento integral del primer nivel de atención en salud, dígase la comunitaria, es por sí misma la gran apuesta estratégica del gobierno de la República Dominicana para contribuir y promover el desarrollo del sector médico en el país.

El 26% de pacientes en tratamiento por el VIH en el país son haitianos

De una totalidad de 73,000 pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la República Dominicana, el 26% son haitianos.

Entre los ejecutivos del Listín Diario y los funcionarios de Salud hubo un diálogo fluido.

Según las informaciones del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, son 19,000 extranjeros los que se atienden en el país y forman parte del programa nacional para pacientes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).

“En el país hay 73,000 pacientes con VIH… Ahora, tenemos un ruido y es que los extranjeros son 19,000. Es decir, que el 26 por ciento de los pacientes con VIH son haitianos”, aseguró Rivera al desvelar que ese mismo porcentaje es el que está incluido en los planes de atención también para tuberculosis.

Los detalles fueron dados por el ministro de Salud recogen que a nivel nacional, los índices de pacientes de sida no han aumentado, por el contrario, se mantiene controlado; sin embargo, el número de haitianos que sufre la enfermedad y se radica o atiende en República Dominicana, sigue creciendo.

Asimismo, señaló que el país es el único de América Latina que compra totalmente el medicamento para los pacientes con Sida, que incluso está contemplado en su presupuesto nacional con 1,100 millones.

Medicinas de alto costo

Durante el desayuno del Listín Diario, Rivera dijo que hay enfermedades que no deberían contemplarse dentro de la cobertura de alto costo, por ser demasiado comunes.

“No tengo por qué decirte que esa enfermedad va o no va, la justicia y nosotros como país tenemos que cubrir, aunque no a enfermedades comunes, tenemos que seguir cubriendo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es con algunas enfermedades que las han puesto en alto costo, pero que deberían estar en la seguridad social, pero el resto, tenemos que ayudar”, declaró Rivera.

El ministro aseveró que así como hay tratamientos que tienen que ser de alto costo, como las patologías especiales catastróficas, para que exista la justicia distributiva, las enfermedades que son comunes deben continuar pasando a la seguridad social.

Los casos de enfermedades en el país acaparados por extranjeros o importadas por los mismos, no son solo de parte de los haitianos.

Malaria

En el país existen dos casos infecciosos de malaria, ambos importados por extranjeros. “La malaria la tenemos en Azua y San Juan. Nosotros los recibimos, tenemos acuerdos con los tomateros, llegaron, no tienen síntomas, pero estaban positivos de malaria, e incluso puede ser que se sienten mal pero no quieren decirlo por no perder el empleo”, expresó Rivera al detallar el descubrimiento del primer caso de malaria actualmente positivo que llegó a República Dominicana desde África y se encuentra interno en el Distrito Nacional.

El otro de los casos actualmente positivos es un español de 20 años de edad que venía de una estadía en Colombia por 20 días y llegó al país con fiebre y resultó positivo.

Censo de Recursos humanos en salud

Durante seis meses, a partir del primero de octubre, se empezará a realizar el primer “Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud”, así lo indicó Miguel Rodríguez Viñas, viceministro de Fortalecimiento del Sector Salud, quien acompañó al ministro Rivera en su visita al medio escrito.