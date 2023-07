Vapeo puede provocar infarto de pene y disfunción eréctil

¿Había escuchado infarto del pene?, pues son más frecuentes que los del corazón, y se da en muchos casos en los fumadores. Esto afectaría a usuarios del vape o cigarrillo electrónico.

Pero no solo la disfunción eréctil, infarto de pene, afecciones pulmonares y cardiovasculares están produciendo el vapeo, también la pérdida de dientes y problemas en las encías.

Para advertir sobre la consecuencia del uso del vape, que se ha convertido en una moda entre la población joven, LISTÍN DIARIO consultó al urólogo Pablo Mateo, a la odontóloga Jhomarci Tejeda, y a un joven de 26 años que ya ha sufrido problemas de salud y trastorno de ansiedad, sin poder dejar de fumar.

El doctor Mateo dice que “un infarto no es más que la falta de llegada de sangre a un órgano, en el caso de infarto cardíaco es que no le llega sangre al corazón y se para y, el infarto de pene es más frecuente que el cardíaco, lo que pasa es que eso no mata, se queda ahí en el tiempo y cuando el paciente llega a consulta ya tiene una disfunción severa que no responde a medicamentos”.

Para que se produzca la erección, explica, la sangre debe llegar al pene, entonces con la mala circulación, se producen microinfartos, lo que evita que se llenen los cuerpos cavernosos del pene.

El inhalar esas sustancias evita que la sangre se oxigene de manera adecuada, se dañan los vasos que llenan de sangre al pene, de manera que no se produce la circulación de manera correcta.

El reconocido urólogo citó casos que llegan a su consulta de jóvenes con edades entre 20, 25 y 26 años que utilizan estos dispositivos de manera abusiva y también presentan trastorno de la fertilidad.

El testimonio de un usuario de vape

“Cuando lo dejé la primera vez fue porque me sentía sofocado, con una presión en el pecho”, cuenta a Listín Diario un joven que prefirió el seudónimo de Alberto.

Dijo que ya había acudido previamente a consulta, pero el diagnóstico fue reacción alérgica y siguió “vapeando”, desde que se levantaba de la cama. Cuando llegaba del trabajo, a cualquier hora, pero más los fines de semana.

Estos cigarrillos son adictivos y los usuarios a veces tienen que ser medicados contra la ansiedad cuando tratan de dejarlos, aunque no todos lo logran.

Alberto es uno de ellos. La presión en el pecho seguía y se lo atribuyó al “pods” (cápsula que contiene el líquido de los vapes) que estaba usando, el cual tenía un nivel de nicotina de 50%, mucho más alto al de 3% que aplicaba al dispositivo cuando debutó en este “vicio”.

“Eso da mucha ansiedad, incluso me pusieron un medicamento. Ese ya no lo uso porque da mucha ansiedad, entonces lo que hice fue usar el de siempre de 3%, que eso no es nada comparado a un 50%”.

Sus palabras hablan de la dependencia de este producto, pues aunque lo ha mandado al hospital y a usar fármacos para controlarse, lo sigue usando, según él con menos frecuencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cigarrillos electrónicos representan un riesgo para la salud respiratoria.

“La inhalación de aerosoles de cigarrillos electrónicos puede exponer los pulmones a sustancias potencialmente dañinas. El aerosol puede contener sustancias tóxicas, partículas finas y compuestos orgánicos volátiles que pueden ser perjudiciales para la salud respiratoria”, indica la OMS.

Mientras que los efectos cardiovasculares están asociados al aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que puede tener efectos adversos en la salud cardiovascular, particularmente en personas con afecciones preexistentes

Sobre el daño a la salud dental

Para la doctora Jhomarci Tejeda, especialista en odontología estética, el uso de los vapes puede causar enfermedades en la cavidad bucal, incluyendo los dientes y las encías. Además puede desencadenar en cáncer bucal.

Algunas de las afecciones que citan son mal aliento, pérdida del gusto, gingivitis, caries, pérdida de dientes, porque los aerosoles de los vapes producen la muerte celular de la boca.

Igual estos dispositivos pueden irritar la garganta y causar candidiasis oral (manchas blancas en la lengua) y enrojecimiento dentro de la boca, entre otras.

La especialista destaca que, aunque el cigarrillo electrónico no mancha los dientes como el cigarrillo tradicional, mientras más tiempo consuma productos con nicotina, mayor probabilidad tiene el fumador de desarrollar estas enfermedades.

Recomienda visitar regularmente a su dentista y estar atento a los signos que presente en su cavidad oral.