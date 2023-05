A pesar de quejas de policía, ciudadanos se muestran complacidos con las atenciones del Robert Reid

“Me han atendido muy bien”, “no tengo quejas”, fue como personas calificaron las atenciones recibidas en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

En las nuevas instalaciones del área de Emergencias, los ciudadanos expresaron su conformidad respecto al servicio del personal médico, asegurando que a sus hijos “los tratan como familia”.

Mariany Miguel Encarnación, quien es una joven madre de 23 años, narró lo agradecida que se siente por lo bien que ha sido tratado su hijo, de tres años, quien nació con el ano perforado y desde entonces se ha mantenido visitando el centro de salud.

Mientras sostenía el desayuno de su pequeño, Encarnación contó que el menor también tenía una colostomía, por lo que hubo que intervenirlo quirúrgicamente.

“Las atenciones muy buenas, gracias a Dios. Incluso, las doctoras que lo están chequeando, son muy buena gente, ellas lo tratan como si fuera su hijo”, relató la madre.

Tras la difusión de un video, donde un agente policial a gritos y con su hijo en brazos denuncia precariedades del hospital, Rolando Reyes, ciudadano que se encontraba visitando el hijo de un amigo, pidió al Gobierno garantizar la salud de los ciudadanos.

"Necesitamos que se nos devuelva algo de los impuestos que pagamos", dijo Reyes al referirse a las quejas que han salido a la opinión pública sobre el sector salud.

Emergencia del Hospital Robert Reid CabralAudry Trinidad

Sin embargo, los comentarios positivos continuaban. Maria Beltré, quien narró su hija se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aseguró que “hasta el momento le han dado muy buenas atenciones”.

Beltré narró que su hija, de cinco años, sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado a causa de un escape de gas cuando se encontraba en casa de su abuela.

“Cuando ella fue a prender la estufa, salió el escape y el fuego la arropó a las dos”, manifestó.

Maria Beltré recalcó el buen cuidado que han dado y alegó “no tener ninguna queja”.

Frente al área de Emergencias del referido centro, se encontraba Carlita del Rosario, cuya sobrina había sido llevada por un fuerte dolor y fiebre. Del Rosario expresó que le han dado un buen trato y que el personal médico “trabaja bien”.

Asimismo, alegó que en el transcurso de dos horas que tenía en el hospital, su sobrina ya había sido ingresada y se encontraba bajo supervisión de los especialistas.

Reporteros de Listín Diario abordaron otras personas que se encontraban en Emergencias, quienes corroboraron las buenas reseñas.

“A mí me dijeron que hasta que mi hijo no esté sano, no le dan de alta”, enunció Ángel Coronado, quien tiene su hijo interno en el centro médico.