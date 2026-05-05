Investigan intoxicación de siete estudiantes en Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola en Dajabón

El Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil) informó que siete estudiantes presentaron síntomas de intoxicación luego de consumir un dulce que fue compartido por una estudiante.

Según un comunicado del centro educativo, el producto que provocó la intoxicación a los estudiantes es de procedencia desconocida y no se sabe con certeza su composición exacta.

Las autoridades del centro, en coordinación con los organismos correspondientes, han iniciado un proceso de investigación para determinar el contenido del mismo y esclarecer lo sucedido.

Se informó que el incidente ocurrió antes del horario de almuerzo, por lo que activaron los protocolos de atención, y trasladaron a los alumnos a un centro de salud.

Los siete estudiantes se encuentran estables, fuera de peligro y bajo observación médica. Ante lo ocurrido, el centro educativo reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus estudiantes, y que continuará colaborando para garantizar el esclarecimiento de este hecho.