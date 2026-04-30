Quejas por condiciones de politécnico en Santiago

Padres y estudiantes del Politécnico Altagracia Iglesias de Lora denunciaron las condiciones en las que se imparte docencia en ese centro educativo, señalando filtraciones constantes, deterioro en los techos y altas temperaturas en las aulas.

Los denunciantes, quienes no se identificaron por temor a represalias, informaron que el calor en los salones es “insoportable” debido a la falta de ventilación y abanicos fuera de funcionamiento, lo que afecta el rendimiento de los alumnos.

Asimismo, advirtieron sobre el riesgo que representan las filtraciones en la estructura del plantel.

“Mi hija estudia allá y tanto yo, como otros padres que me han escrito, estamos preocupados de que pueda pasar algo en el centro”, expresó uno de los consultados.

respuesta oficial

Al ser consultadas, las autoridades del Distrito Educativo 08-05 indicaron inicialmente no tener conocimiento del caso. Sin embargo, tras revisar materiales difundidos en redes sociales, señalaron que el centro fue intervenido durante los meses de febrero y marzo.

“Se realizaron los levantamientos de lugar y se colocó una lona asfáltica para corregir la situación”, explicó Aideé Zapata, encargada del departamento de Planta Física.

La funcionaria agregó que, debido a las lluvias recientes, podrían presentarse filtraciones leves asociadas a condiciones previas de la estructura, aunque descartó que el problema persista tras la intervención.

“Lo más probable es que la estructura tuviese filtraciones previas que deben drenar”, sostuvo.

Pese a estas declaraciones, y a más de un mes de presuntamente haber sido colocadas las lonas, el centro sigue presentando filtraciones, por lo que, tanto padres como estudiantes reiteran el llamado a una solución definitiva.

protestas de adp

El 6 de marzo, Listín Diario registró que el gremio de profesores realizó varias jornadas de lucha con vigilias, marchas y concentraciones, como la que hicieron ese día en Moca, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades para la solución de problemas básicos en los planteles escolares.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, citó entonces que, entre las múltiples precariedades en escuelas, las grietas, paredes que se están cayendo, aulas muy deterioradas donde no se puede impartir docencia y que representan riesgos para estudiantes y maestros, entre otras.

“Tenemos unas autoridades que no escuchan y probablemente hace un año se pudo haber evitado que los maestros de Moca, San Francisco, Santiago, Hermanas Mirabal y San Juan de la Maguana estuvieran en las calles”, había declarado en esa ocasión, Hidalgo.

La denuncia de precariedades en planteles escolares de la región del Norte buscaba que Educación convocara a los directivas municipales de la ADP de estas localidades para buscar soluciones a estos viejos problemas que tienen más de un año que se le presentaron a ese Ministerio.