Todavía esperan nuevo plantel en Las Carreras

A tres años y 8 meses de haber demolido el plantel escolar que albergaba los alumnos de la Escuela Primaria de Las Carreras, en Baní, el Ministerio de Educación (MINERD) construye un nuevo edificio escolar que tendría 17 aulas para alojar a casi 400 alumnos, que hoy reciben docencia en soluciones móviles improvisadas.

Desde octubre pasado, se reiniciaron los trabajos de la nueva edificación en el mismo solar donde fue demolido en julio de 2023, el antiguo plantel que albergó los alumnos de esta escuela pública por más de 30 años.

Esto con la promesa de que en agosto de 2024 esta comunidad tendría para su escuela un nuevo plantel para sus hijos en edad escolar.

Docentes que laboran desde agosto de 2023 en aulas improvisadas, que fueron ubicadas en locales prestados por la comunidad (de iglesias, bares, patios) y más tarde en aulas móviles que dispuso el Minerd, aseguran que, aunque en principio los trabajos empezaron con rapidez, actualmente marchan un poco más al paso, pero sin detenerse.

La profesora Maribel Soto explica a Listín Diario que los trabajos iniciaron rápido, pero que ahora entiende que ha disminuido el avance con que se empezó inicialmente.

Empezaron rápido, dice la docente, porque en menos de un mes hicieron el módulo tres con tres pabellones; es decir, levantaron los tres primeros niveles del primer edificio.

La contratista de la infraestructura, Sonia Camilo, indica que los trabajos de esta escuela marchan según lo planificado, luego de algunos retrasos por el tema de las lluvias recientes.

“Las lluvias dificultaron un poco, pero estoy tirando material en la parte de atrás, porque luego sería incómodo tener el material de agregado adelante por el poco espacio”, señala.

Aunque la comunidad, docentes, Sociedad de Padres y ADP, en su lucha por la nueva escuela solicitaban 22 aulas, la nueva edificación escolar, solo contará con 17 salones de clase.

Así lo explica Camilo, ingeniera a cargo de la obra: “el plantel tendría tres bloques; dos de tres niveles, y uno de un nivel para el Nivel Inicial, más un comedor con cocina y la cancha”.

Al exponer en detalle sobre la distribución de los espacios de esta infraestructura, indica que hay un primer bloque de tres niveles que tendría 6 aulas.

El siguiente son tres niveles también por tres aulas por nivel que serían 9 y el de Inicial de un nivel que tendría dos aulas; 17 en total, indica, “más la cocina, el comedor y la cancha deportiva”, precisa.

sobre el problema

Cuando se dio a conocer la noticia de la demolición del viejo plantel escolar, sin un plan acabado para un nuevo edificio, Listín Diario abrió su página editorial y dijo alarmado, en enero de 2025: “¡Ya basta de estas barbaridades!”

Y, cuestionó: “¿Cómo se justifica que un ministro o un director distrital decida demoler un plantel escolar, dejando a cientos de estudiantes y profesores sin aulas, con la promesa de construir uno nuevo en cuatro meses, solo para abandonarlos a la incertidumbre y al olvido durante años?”

Sobre la culminación y entrega de esta obra escolar, la contratista Camilo dice que no puede precisar si la misma estaría lista para el próximo año escolar 2026-2027.

“Bueno, vamos a ver, yo no digo nada, porque hay situaciones que se presentan, imprevistos, que a veces retrasan los trabajos, pero estamos trabajando a buen ritmo”, dice.

aulas móviles

En la actualidad 17 maestros imparten docencia a los estudiantes del centro que reciben sus clases en aulas móviles, que resultan incomodas, calientes (tienen abanicos, pero no son suficientes), y muy estrechas, revela la profesora Ingrid Guerrero.

Sobre este particular la docente explica: “el trabajo en estas condiciones es muy estresante, porque estas aulas están repartidas en tres lugares distintos de la comunidad, sin espacio adecuado ni para el recreo de los niños. Están en varios lugares, entonces uno tiene que estar un tiempo aquí, otro tiempo allá y, así imagínese”.

Para este año escolar que cierra el 30 de junio, están concluyendo con una matrícula de 302 alumnos, repartidos en los niveles; Inicial, Básica y Primer Nivel de Secundaria, con edades de entre 5 y 16 años.

Expone la docente que la matricula bajó debido a los problemas con la edificación de la escuela.

Eran 345 antes de los conflictos, precisa, pero “cuando hicimos la lucha, hubo padres que se llevaron los niños para otras escuelas en otras comunidades”.