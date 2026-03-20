“El Chapo”
Policía arresta a hombre deportado de EEUU vinculado a homicidio ocurrido en Santiago en 2019
“El Chapo” es señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de la muerte de Rubén Darío Castillo, conocido como “Sábala”, durante un ataque a tiros registrado en un colmado.
La Policía Nacional informó sobre el arresto de un hombre deportado desde los Estados Unidos, quien era activamente buscado mediante orden judicial por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en junio de 2019, en el sector Ensanche Libertad de Santiago.
Se trata de Edivar Victoria Peralta, alias “El Chapo”, señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de la muerte de Rubén Darío Castillo, conocido como “Sábala”, durante un ataque a tiros registrado en un colmado. En el hecho también resultaron heridos Rafael Mercedes Caminero (El Pequeño) y Cristian Espinal Veloz.
De acuerdo con el informe preliminar, la acción criminal habría sido ejecutada por Carlos Tomás Tineo, alias “El Abollao” o “Venezuela”, y Wellington Abad Castro, alias “Guinin”, quienes ya fueron sometidos a la justicia. Las investigaciones establecen que ambos se trasladaron desde Santo Domingo hacia Santiago, utilizando una motocicleta para perpetrar el ataque.
Las autoridades señalan que Victoria Peralta habría coordinado y ordenado el crimen por presuntos conflictos relacionados a actividades comerciales ilícitas, contactando a los autores materiales para su ejecución.
Tras cometer el hecho, los atacantes abandonaron la motocicleta utilizada, la cual fue posteriormente recuperada por los investigadores, mientras que los demás implicados emprendieron la huida.
El detenido fue conducido por las autoridades tras su reciente deportación al país y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional indicó que el proceso investigativo continúa abierto, a fin de profundizar las indagatorias y determinar posibles vínculos adicionales en este caso.