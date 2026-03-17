Niño fallece tras ser atropellado por autobús cuando iba de camino a la escuela en El Seibo

El niño de tan solo siete años, Snaider Paul, fue atropellado por un autobús del transporte público cuando se dirigía a la escuela con su madre.

Al momento de los hechos, el infante se encontraba de la mano de su madre y acompañado de su hermano cuando se safó y lanzó a la vía, lo que dejó golpes y heridas en su cuerpo.

El niño cursaba el primer curso en la escuela de Santa Lucía, donde se dijo que era muy activo en las clases.

La vía en la que pasó la tragedia está ubicada en el kilómetro 6 de la carretera que une El Seibo con el Cruce de Pavón, en la comunidad de Santa Lucía.

La madre del menor, Natalia Snasha, quedó terriblemente impactada; cuenta que el menor fue azotado por el vehículo de la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey).

El menor fue trasladado a la emergencia del hospital Doctor Teófilo Hernández de la ciudad, por personal del Sistema 9.1.1., quienes lo trasladaron en un grave estado de salud.

El personal del servicio de emergencia del centro de salud hizo esfuerzos para salvarle la vida al niño e incluso lo entubaron para estabilizarlo, sin embargo, los golpes empeoraron; especialmente los de la cabeza que fueron mucho más fuertes.