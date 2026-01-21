Padre de Ramfis Trujillo se desmaya durante misa en Basílica de Higüey

Luis José Domínguez, padre de Ramfis Domínguez Trujillo, se desmayó a pocos metros de la fila donde estaban sentadas la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña, durante la misa por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, celebrada en la Basílica de Higüey.

Miembros del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a Luis José y sacarlo al exterior del templo católico. Luis José fue afectado por el calor y un shock de hipoglucemia.

La situación llamó la atención de la seguridad de la primera dama y la vicepresidenta, quienes discretamente colaboraron para sacarlo del templo.

El obispo Jesús Castro Marte continuó la celebración de la misa sin alteraciones.

La celebración de este 21 de enero coincide con reparaciones y obras importantes en los alrededores de la Basílica para mejorar el turismo religioso, según constató Listín Diario.

Miles de feligreses se han desplazado a Higüey, al este del país, para participar en los actos por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo preventivo que incluye miles de voluntarios para evitar resguardar la vida de los feligreses.