Patrullaje de aeronaves en la frontera son rutinarios, dice ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Carlos Carlos Fernández Onofre, dijo que las aeronaves realizan vuelo rutinario supervisando la frontera entre la República Dominicana y Haití, nación que atraviesa una crisis económica, política y social.

“Eso son vuelos rutinarios y se hacen todos los días para reforzar la vigilancia fronteriza”, dijo el ministro de Defensa.

Fernández Onofre destacó que la frontera está tranquila, y que no tienen ningún tipo de novedad, pero que continúan el monitoreo de la situación en Haití.

Aproximadamente 11 mil militares se encuentran desplegados en la frontera, así lo dio a conocer Fernández Onofre, luego de las políticas migratorias del presidente Luis Abinader, donde se anunció el reforzamiento en la frontera y que actualmente todos los organismos de seguridad están haciendo su trabajo.

Aeronave

La aeronave utilizada por la Fuerza Aérea para la supervisión en la frontera es una TP-75 Dulus, que fue vista sobrevolando la zona norte del país, el avión realiza misiones de vigilancia, patrullaje, entre otras.