Mayor vigilancia militar en la frontera dominicana ante disturbios en Haití

Las fuerzas castrenses del país intensificaron la vigilancia militar en la frontera por aire y tierra ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, debido a la tensión que vive Haití después de que las pandillas que controlan gran parte de la capital haitiana amenazaran con atacar a la policía, en respuesta a una operación dirigida contra una de ellas.

Una aeronave de la Fuerza Aérea, TP-75 Dulus, sobrevoló ayer la frontera por Dajabón, la zona norte y luego se dirigió hacia la parte sur del país, en misiones de vigilancia, patrullaje, entre otras especificaciones.

Tras la amenaza que hiciera el líder pandillero Jimmy Cherisier, “Barbecue” al exhortar a la población haitiana a no salir de sus casas, las fuerzas castrenses del país intensificaron la alerta en la frontera por aire y tierra ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

César Espinoza, quien vive del comercio con los haitianos en la frontera, dijo que pese al despliegue militar, la zona se debe reforzar aún más tras entender que la situación en Haití es preocupante, debido a la amenaza, control e influencia que mantiene el pandillero Barbecue.

Mientras que el religioso haitiano, Pichelo Pitijo, dijo que aunque “maten a Barbecue, eso no significará nada”, tras considerar que el líder de la coalición “Vivir Juntos” no es la raíz del problema, ya que hay patrocinadores detrás de los pandilleros.

“¿Por qué tanta fuerza tienen ese gente? Ellos tienen patrocinadores por pila y son millonarios”, argumentó Pitijo.

Ante la inseguridad en Haití, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, dijo que hay dominicanos cruzando a territorio haitiano de manera ilegal por lo que hizo un llamado a que se abstengan a cruzar al vecino país, y a su vez pidió al gobierno reforzar aún más la zona fronteriza.

Pandillas paralizan la capital de Haití



Puerto Príncipe despertó este lunes con actividades al ralentí, constató un periodista de la AFP, después de que las pandillas que controlan gran parte de la capital haitiana amenazaran con atacar a la policía, en respuesta a una operación dirigida contra una de ellas.

En un video publicado este fin de semana en redes sociales, Jimmy Chérisier “Barbecue”, el líder de la coalición pandillera anunció que sus hombres iban a “salir a las calles para enfrentarse a las fuerzas de seguridad” y pidió a los habitantes que se quedaran en sus casas.

Gran parte de la población se tomó la amenaza en serio. La mayoría de las escuelas cerraron este lunes en la capital, y apenas circulan unos pocos transportes públicos por las calles.

La amenaza de las pandillas llevó a organismos internacionales a tomar medidas.

Naciones Unidas recomendó a su personal en Puerto Príncipe que teletrabaje, según un comunicado interno consultado por la AFP. La embajada de Francia anunció que permanecería cerrada y la de Estados Unidos pidió a sus empleados que trabajen desde casa.

Tras las declaraciones de Viv ansanm, la dirección general de la policía ha suspendido las vacaciones y los permisos de sus agentes hasta nuevo aviso.