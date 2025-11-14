Al menos un herido tras motín en Centro de Corrección Mao

Este viernes se registró un disturbio en las instalaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde, en el que al menos un privado de libertad resultó herido.

El interno fue identificado como "El Chino", quien presuntamente fue alcanzado por perdigones durante un forcejeo entre agentes penitenciarios y un grupo de presos.

De acuerdo a informaciones obtenidas, el conflicto se originó en la celda de reflexión, tras varios privados de libertad haber sido trasladados.

Asimismo, varios agentes se encontraban en el techo del penal mientras se escuchaban múltiples disparos, generando preocupación entre los privados de libertad y el personal de servicio.

Además de las detonaciones, se oían gritos desde el interior, mientras que familiares comienzan a aglomerarse en las inmediaciones buscando información sobre sus parientes.

Unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y personal de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) han sido movilizadas para controlar la situación y establecer el orden.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente la situación real, ni cuántas personas resultaron heridas.