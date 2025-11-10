Minera dice ha reasentado a 219 familias en proyecto

Con el ambicioso proyecto de extender la vida de la mina Pueblo Viejo, junto con la construcción de la nueva presa de colas El Naranjo, la empresa minera Barrick Pueblo Viejo enfrenta el reto de llevar el primer reasentamiento y restablecimiento de medios para la vida de los residentes de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, en la provincia Sánchez Ramírez.

A sabiendas del crecimiento económico que la actividad minera genera en el país, Barrick Pueblo Viejo busca garantizar el ejercicio de una minería responsable junto con un futuro sostenible para los comunitarios que residen en los alrededores de esta mina.

De esta idea nace el proyecto residencial Nuevos Horizontes, para dar seguimiento especial a las familias que son trasladadas en el planificado proceso que busca compensarlos de manera justa por el desplazamiento físico y económico, involucrándolas en el desarrollo del sitio de destino, la construcción de sus viviendas y su desarrollo como comunidad.

Reasentados en el lugar, se les garantizan condiciones de vida dignas y sostenibles, con infraestructuras como acueductos, calles asfaltadas, áreas recreativas, escuelas, guardería, iglesias, mercado y cementerio. No se trata de mudanzas temporales, pues las viviendas cuentan con título de propiedad.

Fue en un recorrido por la iniciativa donde un equipo de LISTÍN DIARIO observó de primera mano las características del lugar, integrado en primer lugar por tipologías de viviendas de 300 y 600 metros que cuentan con dos y tres habitaciones, según el tamaño de la estirpe.

Patria Rodríguez, supervisora del restablecimiento de medios de vida del proyecto, explicó que hay un seguimiento a las familias, dividido en fase de pretraslado, fase de acompañamiento y fase de acompañamiento postraslado, ocupándose en todo momento del proceso de adaptación de los trasladados.

“Conocemos a las familias, cuáles son sus intereses y cuál es su capacidad de adaptación. Se miden varios índices y se hace el acercamiento familia por familia porque tenemos diferentes familias y diferentes condiciones y hay familias que se adaptan más rápido al cambio que otras”, explicó.

Rodríguez agregó que cada una de estas fases ha sido implementada desde hace dos años, en conjunto con aspectos psicológicos, económicos y de asesoramiento, además de visitas mensuales a los moradores, permitiendo una ventana más amplia hacia las familias para la elaboración de un plan detallado adaptado a sus necesidades específicas.

La ejecutiva de Barrick Pueblo Viejo aclaró que se han presentado casos más vulnerables a otros donde el reasentamiento se suele retrasar más de lo esperado y, hasta que no se solucionen las situaciones, el proceso no culmina.

Los residentes tendrán centros educativos.EXTERNA

En este reasentamiento, que busca garantizar las mismas o mejores condiciones de vida, Barrick Pueblo Viejo se encarga de todos los pormenores en la mudanza hacia Nuevos Horizontes, contando con una inversión de RD$18,000 millones en viviendas y terrenos dignos.

Estructura

A detalle, el proyecto Nuevos Horizontes cuenta con dos diseños de domicilio de acuerdo al tamaño de la familia, seis salones comunales repartidos por comunidad, un recinto para devotos de la Iglesia Católica y otro para los de la Iglesia Evangélica.

Un centro educativo primario con capacidad de hasta 400 estudiantes divididos en salones de 30 y 35 alumnos, unido a su transporte escolar, la construcción en fase final para un politécnico, un estadio de béisbol, dos parques de recreaciones, canchas mixtas, distintas áreas verdes, una planta de agua potable y una de tratamiento de aguas residuales.

También se contempla una estancia infantil del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), estación de policía, cementerio y mercado público.

Hasta el momento solo 219 familias han sido trasladadas, pero la misión es llegara a 654 en total para el reasentamiento.

Medios de vida

Rodríguez también señaló que durante el reasentamiento de estas comunidades se les otorga una parcela de tierra donde ellos mismos puedan sembrar sus propios productos de ciclo corto y subsistir con la producción, brindando seguridad alimentaria.

De la mano con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), obtienen capacitaciones para la mejora de sus cultivos, manejo y uso de los fertilizantes, entrega de las semillas y cepas para su siembra, así como orientación sobre en cuáles temporadas del año se obtiene lo mejor de cada producto, entre otros.

Los reasentamientos también incluyen áreas recreativas.EXTERNA

Fernando Rondón y Juana Silvestre, encargados de la sección agrícola de Nuevos Horizontes, manifestaron que realizan planes de siembra por semanas con los residentes para educarlos con técnicas sostenibles en la agricultura y capacitándolos en establecer negocios sostenibles y rentables.

Disponen de 378 lotes, donde solo han entregado 242 y 99 han sido sembrados por sus dueños.

También supervisan la parte de traslado de animales de granja con sus dueños, colocándolos en espacios seguros y accesibles dentro de Nuevos Horizontes.