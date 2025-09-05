Policía Nacional detiene haitiano con papeletas de US$ 1 millón falsas

Miembros de la Policía Nacional detuvieron en Dajabón un haitiano con más de un millón de dólares falsos y que tenía un ticket de Caribe Tour con destino a Santo Domingo.

El haitiano fue identificado como Louis Previl, a quien se le ocupó 453 papeletas de US$ 100, 100 papeletas de US$ 20, 50 papeletas de US$ 1 dólar, 105 papeletas de US$ 1,000,000, una papeleta de US$ 10 dólares, para un total de 809 papeletas de dólares americanos falsos.

Así como también se le ocupó la suma de RD$ 1,420.00 pesos dominicanos, dos placas policiales falsas, seis libretas de chequera, tres tarjetas de diferentes bancos americanos, dos celulares, un pasaporte estadounidense, tres cheques y un ticket de Caribe Tours con horario de Salida a la 1:00 p. m. con destino Santo Domingo.

Una fuente policial dijo a LISTÍN DIARIO que durante un patrullaje preventivo en la calle Presidente Henríquez, próximo a la parada de Caribe Tours, observaron al extranjero que trató de esconderse al notar la presencia de la policía, por lo que de inmediato se le ordenó que se detuviera.

El haitiano, quien se encuentra detenido en cuartel de la Policía Nacional, será sometido a la justicia y en las próximas horas se le estará conociendo medidas de coerción.