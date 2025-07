14 años en aulas móviles a la espera de escuela en SFM

Las aulas móviles fueron concebidas por el Ministerio de Educación como una alternativa temporal para garantizar que los alumnos no pierdan docencia mientras se construyen las aulas y planteles escolares necesarios. Sin embargo, en San Francisco de Macorís, los niños del centro educativo Adelaida Pérez Vega, llevan 14 años amontonados en aulas móviles, esperando la construcción de su escuela.

Para julio de 2023, LISTÍN DIARIO realizó un reportaje sobre la realidad de este centro educativo. Dos años después, las circunstancias siguen siendo las mismas.

Una matrícula de 145 estudiantes, permanecen por ocho horas hacinados, en un reducido espacio de dos aulas móviles divididas en seis módulos, para recibir el pan de la enseñanza en su jornada escolar extendida.

Asimismo, el personal docente, de apoyo y administrativo, laboran bajo extremo aglomeramiento, con oficinas improvisadas dividas dentro de un aula móvil, donde la dirección educativa, la cocina y el almacén convergen.

El departamento de Orientación y Psicología se constituye por una cortina colgada de un instrumento, donde allí el niño es atendido por el especialista de la conducta.

Los profesores han habilitado un espacio en el patio para colocar a estudiantes ante la falta de aulas.Ashley Martínez

Los comunitarios dicen que cuando le tienen que dar reforzamiento a un niño, son sacados a la parte trasera a través de un estrecho corredor, para llegar a un espacio de dos mesas que están acompañadas de ajuares amontonados en el espacio de un lavadero improvisado.

Asimismo, mencionan que los estudiantes comen aglutinados en las mismas aulas, ya que además de que no cuentan con comedor, no tienen suficiente espacio para recreación.

“La escuela no tiene terreno, se han presentado propuestas de solares, pero el Ministerio de Educación no ha querido comprar ninguno”, sostuvo en 2023, Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en este municipio, quien a la vez menciona que existen varios planteles que, a pesar de tener ya varios años en construcción, aún no son culminados.