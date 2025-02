Doña Lila Rubén: Un legado de vida y salud a los 105 años de edad

A sus 105 años, Edilia Rubén, conocida cariñosamente como doña Lila, ha compartido su secreto para disfrutar de una salud plena: la decisión de no consumir carne de pollo. Esta elección ha sido fundamental para que doña Lila mantenga tanto su bienestar físico como mental.

Nacida el 19 de enero de 1919 en la comunidad de La Luisa, en el municipio Villa los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, Lila ha tenido una vida plena, trayendo al mundo a 20 hijos. Hoy, su familia se extiende con 31 nietos, 58 biznietos y 13 tataranietos. De sus 20 hijos, solo uno nació en un hospital; todos los demás llegaron a este mundo en su hogar.

“Me siento rica y poderosa, porque todos mis hijos, nietos y biznietos me adoran, y así me lo han demostrado”, comparte Lila desde su hogar en Rincón Caliente, municipio de Castañuelas, provincia Monte Cristi. A pesar de su edad, su mente está lúcida y no olvida nada; conoce a cada uno de sus descendientes y se enorgullece de su familia.

Doña Lila recuerda con nostalgia su infancia y el arduo trabajo que realizó desde muy joven. A los 13 años comenzó a contribuir a su hogar con labores agrícolas.

“Amarré muchas palizas, desyerbé, quemé cazabe, amarré tabaco y cultivé arroz”, relata con orgullo sobre su dedicación para ayudar a su familia en tiempos difíciles.

A su llegada a Castañuelas, recuerda, que ese pueblo, no contaba con la gran cantidad de habitantes, que hoy cuenta, “era una comunidad pequeña, solo unas cuantas familias, pernoctaba allí, las situación era muy crítica, los medios de ingreso era la agricultura y los negocios; recuerdo que las familias prominentes de Castañuelas eran dueñas de los principales negocios, y los de menos recursos teníamos que realizar las labores agrícolas”, manifesta mamá Lila como le llaman sus nietos.

Una de las luchas constantes de doña Lila ha sido con una de sus hijas, quien ha intentado imponerle una dieta. Lila, sin embargo, se opone: “Comer de todo es importante; el hecho de no comer carne de pollo es lo que me ha mantenido en esta condición de salud”.

Además, no se separa de su “cachimbo”, un instrumento tradicional que utiliza para fumar. “Solo lo dejaría si Dios o mi médico me lo pidieran. Cuando muera, quiero que mis hijos y nietos coloquen dos fósforos y mi cachimbo en mi ataúd, para llevarlo conmigo a la eternidad”, expresa con una sonrisa.

la más longeva

Doña Lila Rubén ha sido una madre ejemplar, ha vivido una vida llena de sacrificios y amor. De los 20 hijos que trajo al mundo, 11 fueron criados por ella, de los cuales seis sobreviven y ahora cuidan de su bienestar.

Entre sus hijos se encuentran Marina, Perdicido, Nereida, Altagracia, Antonio Miguel, Olga, Domingo, María Antonia y Andrés Rubén, quienes han crecido para convertirse en hombres y mujeres de bien.

Desde su juventud, Edilia Rubén, madre de Lila, se dedicó al arduo trabajo en los campos agrícolas de Castañuelas. Su esfuerzo constante se debió, en parte, a la difícil situación económica que enfrenta el país, lo que la llevó, junto a su esposo, a trabajar incansablemente para mantener a su familia.

Hoy, a sus 105 años, Lila vive tranquila, disfrutando del amor y el cariño de sus hijos, nietos y bisnietos. “No me arrepiento del trabajo que pasé para mantener a mis hijos, ya que todos ellos han sido gente de bien. Cada uno de mis nietos y bisnietos también son personas buenas, porque eso fue lo que les enseñé: a trabajar y a hacer las cosas correctas”, manifesta Lila con orgullo.

Nereida Rubén, una de sus hijas, expresa su satisfacción al tener a su madre viva a tan avanzada edad. Recorda momentos de su infancia, cuando Lila y su padre se esforzaban por mantener a ella y a sus diez hermanos. Nereida destaca que la mayor satisfacción.