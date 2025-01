Familias están preocupadas por niñas desaparecidas

Han transcurrido más de 24 horas y las familias de Crismedi Medina y Sheila Yinet Hernández continúan sin tener noticias, luego de que las menores de 13 años fueran reportadas como desaparecidas, la tarde del pasado lunes, en la comunidad de Villa Liberación, en el distrito municipal la Otra Banda, provincia Santiago.

“Yo les pido a las autoridades que me ayuden a encontrarla, y tú mi hija, si estás viendo este video, por favor dame noticias de ti, tú sabes que yo estoy enferma”, fueron las palabras de Alexandra Hernández, madre de Sheila Hernández, quien espera que las autoridades les den información sobre su hija.

La desesperación arropa a las familias, cada minuto cuenta y las autoridades se limitan a decir que están investigando, mientras las familias siguen todas las pistas posibles.

“Ese es mi gran dolor, que no sé si está bien o si ha comido; eso me preocupa porque mi niña no sale, lo de ella es de la escuela a la casa”, narra entre lágrimas y aún en estado de shock, Carla Medina, madre de Crismedi, a la que había dejado en la escuela esa mañana, pero ésta nunca ingresó.

Ambas menores salieron hacia la escuela ese día, pero ninguna accedió al centro educativo, sino que, según una prima de Sheila, sobrina de Alexandra, se dirigieron hacia la casa de ésta, supuestamente a “planear lo que iban a hacer”.

Una de las niñas desaparecidas.Listín Diario

De acuerdo a la prima, quien tiene 10 años y cuya identidad se omite para resguardar la privacidad de la menor, Sheila llevaba alrededor de un mes hablando con un desconocido a través del videojuego Free Fire, quien le había prometido tanto a ella como a Crismedi “comprarles cosas”, incluyendo un celular marca Apple.

Según cuenta la menor de 10 años, las desaparecidas salieron en horas de la tarde a tomar un carro público que las llevaría a la parada del transporte de Monte Cristi, en donde supuestamente había alguien esperándolas, y desde ese momento, no se ha tenido más información de ellas.

Alexandra contó a reporteros del LISTÍN DIARIO que su hija tenía cuatro meses que no vivía con ella, ya que últimamente se estaba comportando de manera “muy rebelde” y no quería ir a la escuela, ya que se la pasaba hasta altas horas de la noche, jugando con el celular de la madre, por lo que ésta, como castigo, optó por eliminar el juego del móvil.

“Como yo no le volví a prestar el celular, ella empezó a decir que no quería vivir conmigo, que iba a hablar con su papá para que se la llevara a vivir con él”, señaló la madre de Sheila.

Asimismo, indicó que el padre le había dado el consentimiento de que se fuera a vivir con su abuela materna, ya que ella se encontraba delicada de salud y el papá estaba trabajando, por lo que no podía llevarla con él, y no obstante a esto, el padre le regaló un celular a la menor.

Por lo que los familiares piden la ayuda de la Policía Nacional y la colaboración de la ciudadanía, en caso de que las menores sean vistas en algún lugar, comunicarse con sus madres a los números de teléfonos 829-338-5359 y 829-622-5890.