Mujer quemada por su expareja teme por su vida

Angelina Rodríguez, de 32 años, vive en un estado de constante temor tras ser víctima de un ataque brutal por parte de su expareja, Manuel Rafael Hernández, quien le roció combustible y procedió a prenderle fuego después de que ella se negara a reconciliarse con él.

A 16 días del ataque, Angelina narra el calvario que ha enfrentado desde entonces, así como su angustia por la libertad del agresor, que aún permanece prófugo.

El hecho de violencia ocurrió el 25 de diciembre de 2024, desde ese entonces la mujer no ha vuelto a vivir en paz, el fuerte dolor producto de las quemaduras de segundo y tercer grado, combinado con el miedo de que su verdugo vuelva atacarlas no la deja dormir en paz.

“He estado recuperándome muy lentamente, gracias a Dios. Ha sido duro, mucho dolor, malos ratos, mala noche y todo eso porque el responsable de prenderme en llama, está en las calles como si nada ha pasado”, lamentó la mujer.

Llorando la mujer manifestaba su angustia con su voz entrecortada decía: “No puedo trabajar, no puedo hacer nada, tengo que estar aquí trancada acostada, sin salir para ninguna parte, aquí en mi casa”, dijo.

Su historia pone de manifiesto la urgencia de abordar la violencia de género y la protección de las víctimas en la sociedad.

Sobre todo, la práctica de las autoridades llamadas a luchar contra la violencia de género, cuando se ha convertido en una costumbre que sea la víctima a quien se le entrega la orden de arresto, para que ella salga detrás de su victimario.

Eso fue lo que narró Rodríguez, a quien el Departamento de Violencia de Género la llamó y le dijo que ya la orden de apresamiento estaba lista que podía pasar a buscarla.

“Me dijeron que pasara a buscar la orden de arresto que ya salió, pero no sé para qué; si mi expareja me encuentra en la calle, o se entera que yo ando fuera me puede hacer algo peor o terminar con lo que empezó”, sostuvo Rodríguez.